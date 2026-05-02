Ben Sir遭網民圍剿 憶海洋公園動物表演：而家，冇 被批評「鼓勵虐待動物表演」

由大學教授轉型成為藝人的「Ben Sir」歐陽偉豪，日前到訪香港海洋公園，並在threads上分享感受。他對「海洋劇場」的表演形式大變感到可惜，表示懷念過往的動物表演，言論一出隨即引發網民熱議，不少人批評他支持強逼動物表演，思想落伍。

Ben Sir憶述昔日表演：而家，冇

Ben Sir在threads發文，指自己已超過10年沒有到訪海洋公園。他憶述第一站便去了「海洋劇場」，但發現已改名為「海豚探索」。他以「從前，有... 而家，冇...」的句式，懷緬昔日的場景，寫道：「從前，有鯨魚，有海豚，有大小海獅」、「從前，有訓練員同海豚喺水中有互動，有合作有共融，例如訓練員會騎海豚，站於其背上滑行，海豚在水中頂住訓練員腳底，發力將訓練員彈上半空等」、「從前，訓練員拋膠圈畀海豚，海獅穿上」。文末，他感嘆：「童年回憶，只能夠留喺回憶度」，似乎對現在的改變感到失望。

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網民猛烈批評Ben Sir言論

帖文發布後，大批網民湧入留言區，猛烈批評Ben Sir的觀點。不少網民質疑他為何在2026年仍然支持以動物表演來取悅人類的行為，直斥其想法過時。有留言指：「其實你作為一個有少少影響力嘅人，又受過教育，好心就唔好喺公開platform po呢啲鼓勵虐待動物表演嘅文章。咩年代呀，唔通要為咗所謂嘅童年回憶keep動物表演？」、「即係你想睇啲動物被逼表演你睇？＞」、「讀咁多書講埋啲咁嘅嘢」、「你公眾人物就唔好鼓勵呢啲行為啦」。網民普遍認為，取消動物表演是社會進步的體現。更有網民模仿Ben Sir帖文的句式留言：「真心好愕然，從前，覺得Ben sir好有文化，而家，冇。」

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海洋公園早已轉型強調保育教育

其實在環保及動物權利團體的長期關注下，海洋公園近年已積極轉型。根據海洋公園早於2020年公布的「重生方案」，已決定取消海豚及海獅表演，並在2021年11月正式結束了營運長達44年歷史的「海洋劇場」動物表演。原有的場地將改建為新的展館或多用途活動場地。海洋公園現時的新營運模式強調保育與教育，雖然遊客仍可探訪海豚，但重點已從過往的雜技式娛樂表演，轉向為展示動物自然行為的教育講座，旨在拉近動物與遊客的距離，同時傳遞保育信息。Ben Sir遭網民猛烈批評後，亦尋求AI幫助，今日（2日）再發文分享海洋公園轉型教大眾保育的報導，似乎想表達已「汲取教訓」。