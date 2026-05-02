寒戰1994丨劉俊謙演正義警察Man爆 童年照證自小係靚仔 近年於亞洲爆紅 娶《幻愛》蔡思韵

萬眾期待的《寒戰》系列前傳、警匪鉅作《寒戰1994》於昨日（5月1日）正式上映，旋即成為熱話，票房與影評備受矚目。在這部解構「李文彬」與「蔡元祺」年輕時代恩怨的前傳電影中，飾演年輕版「李文彬」的男主角劉俊謙（Terrance），憑藉其精湛演技與連場親身上陣的動作場面，成為《寒戰1994》全片的最大亮點，再次鞏固其新一代男神地位。今日（2日），他更在IG分享童年照片，引來粉絲熱議，力證他自小就是靚仔的男神潛質。

寒戰1994丨劉俊謙演正義警察成最大亮點

在《寒戰1994》這部系列前傳中，劉俊謙飾演充滿正義與熱血感的年輕版「李文彬」。他與吳彥祖飾演的「蔡元祺」有多場精彩絕倫的對手戲，兩人時而合作，時而對峙，充滿亦敵亦友的博弈張力，完美演繹出權力漩渦中的人性掙扎。為了演活角色，劉俊謙在開拍前接受地獄式動作特訓，在片中上映連場動作戲，成為全片最大亮點。

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寒戰1994丨劉俊謙童年照曝光

劉俊謙配合《寒戰1994》宣傳，於IG分享了一張珍貴的童年照片，相中的他眉清目秀，拿着劍擺威武姿勢拍照，盡顯可愛模樣。粉絲紛紛留言大讚他自小就是靚仔：「果然是母胎男神」。

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寒戰1994丨劉俊謙演舞台劇出身

現年37歲的劉俊謙演藝之路並非一帆風順。求學時期曾是游泳校隊，目標成為運動員或體育老師，卻因膝蓋受傷而被迫轉變人生軌道。後來他加入了劇社，從此愛上表演，並考入香港演藝學院主修表演。畢業後，他深耕舞台劇，並憑《天邊外》奪得香港小劇場獎最佳男主角，磨練出紮實的演技。

《寒戰1994》演員陣容逐個睇：

寒戰1994丨劉俊謙轉戰影視界成亞洲男神

劉俊謙隨後轉戰電視圈，以ViuTV劇集《教束》、《二月廿九》嶄露頭角。2020年，劉俊謙迎來事業的轉捩點，接拍電影《幻愛》。他憑藉戲中思覺失調症康復者的角色，橫掃香港電影評論學會大獎「最佳男主角」及香港電影導演會年度大獎「最佳新演員」獎，一舉成名。近年，他更憑《九龍城寨之圍城》中的「信一」一角紅遍亞洲，特別在日本及台灣吸納不少粉絲，星途無可限量。

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寒戰1994丨劉俊謙與蔡思韵成影壇金童玉女

《幻愛》不僅為劉俊謙帶來了事業上的成功，更讓他遇上太太蔡思韵（Cecilia）。兩人戲假情真公開戀情，這對被譽為影壇「金童玉女」的他們，去年在日本低調結婚，收穫網民祝福。

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