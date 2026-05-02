寒戰1994丨吳慷仁與謝君豪演父子鬥戲成MVP 由地盤工人變影帝 曾與女星邵雨薇傳秘婚

被譽為「香港電影史上最強卡士」的《寒戰》系列前傳《寒戰1994》已經5月1日強勢出擊，故事追溯至1994年香港主權移交前夕，以香港首富「潘雋亨」謝君豪為首的潘氏家族，因妹夫「黃嘉輝」陳家樂遭綁架遭勒索六億港元天價贖金，引爆警隊、英方、商界及黑道四方勢力的權力洗牌。最令影迷震撼的是破天荒集結10位橫跨三代、涵蓋香港金像獎、台灣金馬獎等多個殿堂級殊榮的影帝同台競技，情況實屬近年罕見。

吳慷仁謝君豪父子對手戲成最大看點

金馬影帝吳慷仁飾演香港首富潘氏家族的第五代長子潘志昂（Simon），為爭奪家產不惜與英方勢力串通，從而引爆一場牽動警、商、黑三方勢力的權力鬥爭的關鍵人物。吳慷仁與飾演父親、潘氏家族第四代當家「潘雋亨」謝君豪同樣精湛演技，將一對充滿隔閡、算計，卻又暗含複雜情感的父子關係，刻劃得入木三分，是本片的一大看點，更有不少網民激讚吳慷仁演技出眾是《寒戰1994》眾演員中的「MVP」。

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謝君豪客死異鄉埋下《寒戰1995》伏線

吳慷仁今次的演出得到不少評價，透過眼神的轉變，成功地將「潘志昂」這個角色身陷豪門困局中的壓抑、人性撕裂與瘋狂，層層演繹出來，展現出一種「將壓抑擰成暴力美學」的精湛演技。面對爸爸「潘雋亨」謝君豪代表著舊時代的權威與手段，而「潘志昂」吳慷仁則想用自己的方式來證明自己，得悉爸爸決定將潘家的將來交給十姑姐「潘怡心」廖子妤打理，甚至被拒絕插手處理「黃嘉輝」陳家樂遭綁架，「潘志昂」吳慷仁終於被激怒：「我鍾意嘅人你唔畀我，應該係我嘅嘢你又畀咗人，我先係姓潘。」「潘雋亨」謝君豪得悉「黃嘉輝」陳家樂遭綁架與兒子有關並出手狂摑，而且更揚言：「只要有我一日，我會畀你話事。」結果「潘雋亨」謝君豪招致殺身之禍客死異鄉，更埋下《寒戰1995》的伏線。

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吳慷仁與邵雨薇傳秘婚

吳慷仁的感情生活備受關注，他曾與多位女星傳出緋聞，包括曾愷玹、黃景俐、魏蔓、周幼婷、夏于喬和鍾瑤等，不過他目前穩定交往的對象是台灣女星邵雨薇。兩人因合作電視劇《極品絕配》而結緣，雖然他們在交往初期曾有過分分合合，但在經歷一年的思考與溝通後，兩人選擇復合，並在2020年公開認愛，兩人都是演員，彼此尊重對方的事業，邵雨薇曾在吳慷仁得獎時感動泛淚，吳慷仁也表示邵雨薇入圍比自己入圍還開心。吳慷仁曾分享，即使工作再忙，每天早晚都會親吻對方。經歷過分開後，兩人懂得溝通與經營感情，認為對方才是最適合的伴侶。2024年底，曾有台媒爆料吳慷仁與邵雨薇已低調同居秘密登記結婚，但雙方並未正式證實。

《寒戰1994》演員陣容逐個睇：

吳慷仁曾做過超過40種工作

吳慷仁曾表示戲中除了堅持親自學習並以廣東話演出外，被謝君豪狂摑的那場戲亦相當難忘：「可能佢成長係畀好多人睇住，希望爸爸都會鍾意佢，但係唔知點做都覺得自己做得唔夠好。有一場畀爸爸摑咗四巴，不過take咗5次，即係20巴，真係好痛！後工作人員直接拎咗兩個冰袋畀我，要唞3日先可以消腫。」吳慷仁生於單親家庭，由15歲開始就踏足社會，曾做過超過40種工作，包括水電焊工、工地粗工、餐廳服務生、調酒師、擺地攤、超市打工等不同工作，他在擔任調酒師時，因緣際會認識了廣告圈的朋友，從而開始接拍廣告。

吳慷仁憑《下一站，幸福》走紅

吳慷仁在2007年以《沿海岸線徵友》的「小海」一角出道，在2009年出演電視劇《下一站，幸福》中的癡情男配角「花拓也」，憑藉其觸動人心的哭戲和精湛的演技，備受觀眾矚目，並因此走紅。雖然他並非科班出身，且剛出道時曾被質疑「永遠無法演男主角」，但他始終秉持著「你不一定要跟別人比，但不要輕易放過自己」的精神，努力不懈地鑽研演技，結果吳慷仁為金鐘獎和金馬獎的常客，更值得一提，吳慷仁出道多年都沒有經理人，所有工作接洽、行程安排和合作細節都由他親自處理，直到2024年宣布簽約內地經理人公司：「接下來的日子，我不再是一個人。」

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