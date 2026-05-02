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視后林夏薇低胸裝俯身「谷盡」任影 接連有劇播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位極穩固

影視圈
更新時間：16:30 2026-05-02 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-02 HKT

TVB視后林夏薇日前以一身性感裝扮現身馬來西亞出席活動，成為全場焦點。她在社交平台IG分享影片，可見她身穿一條白色長裙，低胸設計大方展現其傲人身材與完美的肩頸線條，突顯高貴感，渾身散發出迫人的星味與自信，盡顯一線花旦的風範。林夏薇在現場為粉絲簽名、一起玩遊戲，表現非常親民，林夏薇更多次俯身「谷盡」好身材讓現場觀眾大飽眼福。

林夏薇工作不斷接連有劇播

林夏薇近年發展勢不可擋，在不少TVB藝員面臨工作量減少的情況下，她的工作可謂接踵而來。由她與視后楊茜堯、視帝陳豪主演的重頭劇《玫瑰戰爭》即將播出，備受外界期待。與此同時，她有份參演的內地劇集《大生意人》近期亦在TVB熱播，讓她成功維持高曝光率，人氣高企。

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林夏薇「TVB一姐」之位坐得穩

林夏薇不僅劇集一部接一部，加上早前TVB公布的2025周年報告中，她的照片被放在重點推介藝員的當眼位置，足見公司對她的高度重視，可見她的「TVB一姐」之位坐得相當穩固。

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