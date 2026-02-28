視后林夏薇衣錦還鄉廈門當官 拍央視劇贏口碑獲特別待遇 拒靠堂哥林峯一家關係

現年38歲的林夏薇，拍過不少膾炙人口的TVB劇集，憑《七公主》演出顧語嫣贏得視后，身價三級跳，更因而打開了內地市場，近作有央視出品的《大生意人》，她演出慈禧太后，大獲好評。林夏薇聲名在外，更返到家鄉廈門「當官」，但並非實質的政務工作，而是獲得廈門市文旅部，頒發「廈門2026年度美好生活推薦官」，獲得國家點名力讚，確是難能可貴。

林夏薇贏視后北上吸金

林夏薇在廈門出世，堂哥林峯的父親林華國，在當地是房地產大亨，有「廈門李嘉誠」之稱，但林夏薇近日衣錦還鄉，卻並非靠關係，而是她一直努力的成果，林夏薇的演技無容置疑，繼憑《七公主》贏得視后，在《黑色月光》的奸角卓慧雲，更是有令人心寒的演出，人氣高企。林夏薇孭住視后頭銜，在內地搵食自然無往而不利，想不到除了拍劇及出席商演活動外，她還在家鄉廈門「當官」，令網民嘖嘖稱奇。

林夏薇返廈門當旅遊大使

近日林夏薇返回家鄉廈門，先去了她的母校「雙十」中學，感受昔日的青蔥歲月，其後又到了當地的主題景區，在百年老街遊覽。當天林夏薇長髮披肩，穿上白色毛衣，內裡是貼身的針織襯衣，打扮偏向成熟幹練，原來之後重頭戲是廈門市文旅部，頒發「廈門2026年度美好生活推薦官」榮譽，林夏薇在當地出世，4歲時隨父母移民香港，5年後回流廈門，在當地成長讀書，今次林夏薇「當官」，實則是當地的旅遊大使，責任重大。

林夏薇丈夫捲入破產風波

林夏薇早於2015年，在事業高峰時跟年長16年的金融才俊莫贊生，在山頂價值15億的超級豪宅低調舉行婚禮，婚後同住於山頂獨立屋，過住幸福少奶奶生活，至2018年7月，她為了調理身體生育，而宣布離開無綫，以一年的休息期學習兼顧家庭和事業。現以部頭合約形式拍攝戲劇。不過去年莫贊生捲入破產風波，至12月獲頒布「破產不開始令」，即是無限期延長破產期，但事件未有影響林夏薇心情，繼續在內地開工吸金。

