大生意人｜林夏薇演慈禧做足功課 穿清代花盆底鞋學行

視后林夏薇與大學同學陳曉，首度合作的內地劇集《大生意人》近日開播，劇集一開播氣勢如虹，打破央視史上最快收視破3的紀錄，其中薇薇飾演之「慈禧太后」更獲觀眾激讚演技大爆發，演出年輕慈禧之壓逼感，贏盡收視口碑，對此薇薇覺得開心又感恩。

《大生意人》有望成年度「劇王」

《大生意人》播出短短10日已累計逾2.5億網上播放次數，收視高逹3.21%，有望打破肖戰《藏海傳》3.3%之紀錄，成為年度古裝陸劇王，而劇中飾演慈禧之薇薇與「林夏薇與陳曉是大學同學」更分別衝上熱搜，人氣驚人，雖然薇薇今次屬於客串形式參與演出，薇薇卻十分緊張，為了演活年輕慈禧一角花盡心思與努力。薇薇事前做足功課，從體態和語調去做調整，為了投入角色，薇薇於開拍前特別在家中穿上清代花盆底鞋練習，她笑言：「我差不多適應了一個月，甚至穿上花盆底鞋去放狗，連鄰居都覺得很奇怪。」林夏薇這種「演員自我修養」更獲好友陳曉大讚專業。

在《大生意人》中薇薇用普通話原音講台詞，加上是首次演古裝劇，所以有點緊張，薇薇說︰「拍攝前一個月我去搵返中央氣劇學院的老師練聲音台詞，雖然今次只係幾場戲，但對白要原音去呈現，所以不停反覆練習去調教，希望可以畀大家見到一個好唔同的林夏薇！」《大生意人》對薇薇來說是一套很有意義的作品，她用了很多努力去準備及好用心的演繹，得到觀眾的認同與讚賞，令她感到辛苦都值得。

薇薇形容︰「好感謝導演張挺，佢幫助我地好多，而可以同好朋友、好同學陳曉合作，都係完成咗一個心願，所以對我嚟講，拍呢個劇已經係一份好好的禮物，至於套劇有好成績，可以上到熱搜榜，受好多人關注同喜愛，真是一個好大的驚喜，好多謝大家對我地的支持，希望大家鍾意《大生意人》同埋慈禧呢個角色。」薇薇更與陳曉互相發出要約，期待可以再合作去嘗試不同角色，擦出新火花。