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55歲萬綺雯「長腿女神」神話不滅 逆天美腿稱霸30年 移居內地經營民宿魅力更勝當年

影視圈
更新時間：11:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-01 HKT

55歲的萬綺雯，近年雖然淡出幕前，但一舉一動依然是外界焦點。近日她在內地生活的仙氣近照在網上流傳，其驚人的「防腐劑美貌」再度引起熱議。照片中，萬綺雯身穿一襲簡約的白色連身裙，在一片綠意盎然的田園背景中回眸淺笑，氣質清新脫俗。在自然光下，她那身標誌性的白皙皮膚依然通透亮麗，臉上絲毫看不見歲月痕跡，肌膚緊緻飽滿，狀態好得令人難以置信。她自2020年與TVB約滿後，便隨編劇老公陳十三移居內地，在浙江莫干山經營民宿，享受恬靜生活。這份從容愜意，似乎就是她最好的保養品。

萬綺雯憑長腿「馬小玲」奠定女神地位

回顧萬綺雯的演藝生涯，她早已在觀眾心中留下不可磨滅的印記。1989年，她參選亞洲小姐競選，以大熱姿態勇奪亞軍，隨即簽約ATV並火速獲得力捧。憑甜美樣貌，以及42吋的逆天美腿，她迅速奠定了「長腿女神」的稱號。而真正讓她紅遍亞洲，是在劇集《我和殭屍有個約會》中飾演馬小玲。當年，她以一頭及肩長髮，配上各式迷你裙和長靴的造型，既型格又性感，完美地將她那雙修長美腿化為個人標誌至今仍是無可超越的經典。

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萬綺雯曾成TVB收視福將

萬綺雯於2012年轉投TVB，事業再創另一高峰，她擔綱的首部TVB劇集《老表，你好嘢》收視與口碑俱佳，更成為該年度全港收視第二高的電視劇，僅次於當時的話題大作《衝上雲霄II》，收視福將之名當之無愧。在TVB時期，她的戲路變得更加廣闊，告別了馬小玲的迷你裙，衣著風格轉趨成熟優雅。在《致命復活》及離巢作《伙記辦大事》等劇集中，她多以簡約幹練的褲裝或及膝裙示人，雖然收起了部分長腿，卻更添一份歲月沉澱後的知性與從容魅力。

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萬綺雯當民宿老闆娘：

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