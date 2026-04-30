《成均館緋聞》男星朴東彬猝逝終年56歲 倒斃自家餐廳冇遺書死因成謎 遺下稚妻3歲病女

韓國資深演員朴東彬於昨日（29日）驚傳離世，終年56歲。他的驟然離去不僅讓影迷感到震驚，更留下他年輕的妻子與年僅三歲、患有先天性心臟病的女兒，家庭頓失支柱，令人無限惋惜。

朴東彬於籌備開業餐廳離世

根據平澤警方消息，朴東彬於29日下午約4時25分，被友人發現倒臥於京畿道平澤市的一家餐廳內，該地正是他生前積極籌備開業的店鋪。友人因無法聯繫上他而前往查看，才揭發此一不幸事件。警方及救護人員迅速趕到現場，但朴東彬當時已無呼吸心跳，經搶救後宣告不治。警方表示，現場並無打鬥痕跡或外力入侵的跡象，也未發現遺書，初步排除他殺與自殺的可能性。目前，相關單位正對其確切死因進行深入調查。

相關閱讀：韓國導演金昌民陪自閉兒食飯遭打死 加害者道歉片認「殺人」 至今仍冇人被捕惹大眾震怒

朴東彬被封為「果汁大叔」

朴東彬自出道以來，雖多以配角身分出演，但其精湛的演技和敬業的態度，使他成為觀眾心中熟悉的「綠葉王」。他曾在熱門古裝劇《成均館緋聞》中飾演兵判府管家，角色深入人心。此外，他在劇集《彷佛愛過》中，因一幕受驚嚇而將口中的柳橙汁噴出的經典畫面，意外地為他贏得了「果汁大叔」的親切綽號，至今仍為粉絲津津樂道。

朴東彬離世遺下3歲女兒

朴東彬於2020年與小他12歲的女演員李相怡結婚，兩人因合作劇集《前世的冤家》而結緣。2023年，他們喜獲千金，但女兒出生即被診斷患有「左心發育不全症候群」的先天性心臟疾病，在16個月大時更需長期臥床復健。夫妻倆對女兒愛護備至，同心協力面對挑戰。如今朴東彬撒手人寰，讓仍在奮力成長的女兒與妻子頓失依靠，家庭處境令人鼻酸。朴東彬的靈堂設置於京畿道安城市的道民殯儀館，告別式預計於5月1日舉行。儀式結束後，遺體將進行火化，並安葬於宇成公園墓地。

相關閱讀：韓國導演金昌民於街頭遭圍毆身亡 同行自閉症兒子目擊殘忍過程 警方不拘留施暴者惹眾怒