韓國導演金昌民陪自閉兒食飯遭打死 加害者道歉片認「殺人」 至今仍冇人被捕惹大眾震怒

韓國電影導演金昌民（김창민）去年11月7日被判腦死亡，捐出器官拯救4名患者，遺愛人間。沒料到金昌民離世接近五個月，日前爆出遭到殘忍圍毆導致重傷，又因送醫院搶救受到拖延，陷入昏迷。而加害者仍逍遙法外，事件引起社會公憤。昨日（9日）加害者現身道歉，3分鐘的影片已有近25萬人次點閱。有指加害者的訪問內容隨後公開。

金昌民遇害引起社會關注

金昌民的家屬日前公開其死因，更譴責執法部門至今仍未被拘留，事件引起社會關注。昨日其中一名報稱是加害者的30多歲「李」姓男子，在「caracula」YouTube頻道上向金昌民的家屬道歉，標題以「我是殺害金昌民導演的殺人犯」，影片只有3分鐘，但「李某」的臉上打有薄馬賽克。

加害者「李某」認殺金昌民

「李某」沉重表示：「我作為殺害金昌民導演的殺人犯、加害者，對於金昌民的家屬感到很抱歉，想要謝罪。對於已成為故人的金昌民導演，我感到很抱歉。我很抱歉。除了抱歉，我想不到任何其他言語。」「李某」又向金昌民的家屬道歉：「對於遺屬，讓他們失去兒子（金昌民）的傷痛，我很理解，對不起。」「李某」沉默後再開腔：「除了抱歉，不知道該說甚麼，真的很抱歉，就到這裡。」

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不少網民看完「李某」向金昌民及其家屬道歉的影片，相當氣憤：「把人殺了再來說對不起，這世道真xxx」、「就是這個畜生，事情發生超過6個月了，家屬都沒得到半句道歉」、「怎麼可以把人打到致死？把人打死再來道歉是怎樣，一輩子贖罪吧」、「長得就像混混」等。

金昌民案「林某」有前科

而影片結尾有一段約半分鐘的預告，「李某」與另外兩名疑為涉事男子接受訪問，對早前有傳是其中一名加害者在圍毆金昌民後導致其死亡，竟在今年3月發表一首Hip hop歌曲，歌詞挑釁味十足，「繼續盯著我看，就把你臉揍爛」、「純真的我早就消失了」、「變成了小流氓」。「李某」否認囂張嘲諷，聲稱只是與初戀有關，而在旁的「曹」姓男子（조，音譯）表示仍在活動中。

此外，據MBC報道，當中一名參與毆打金昌民的「林某」，在事件發生當時為緩刑狀態，「林某」在2023年6月曾在仁川的餐廳，酒後毆打一名20多歲男子，甚至用酒樽重擊對方頭部，該案於2024年7月在首爾南部地方法院被判「林某」1年刑期，緩刑2年。

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金昌民於去年10月20日因患有自閉症的兒子想食豬扒飯，便攜兒子幫襯24小時營業的餐廳。其間因噪音問題，金昌民與鄰座食客發生爭執，金昌民卻遭多人拖出餐廳圍毆，而其自閉症的兒子全程目擊爸爸金昌民遇襲過程，造成極大心理陰影。

韓媒JTBC News曝光金昌民被毆打時的閉路電視畫面，金昌民家屬為討回公道，向JTBC節目《事件班長》公開金昌民在ICU的照片，金父受訪時提到兒子金昌民出事後，眼窩、鼻樑、太陽穴有瘀青，左耳內側積血：「他（金昌民）當時已失去意識，但眼角仍掛着淚水，應該是滿腹委屈吧！」

金昌民家屬對執法不滿

金昌民家屬悲憤表示，從案發至今沒收到加害者的道歉或聯繫，而警方鎖定嫌疑人並曾申請拘捕令，卻遭檢方以需要補充調查為由退回，警方隨後以傷害致死罪針對A某等兩名嫌疑人，再申請拘捕令，二度遭法院駁回，警方最終以不拘留狀態，將案件移送檢方處理。