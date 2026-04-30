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康堤初嘗慢歌探討珍惜與放手 自認參透歌詞有難度 獲父親陳奕迅社媒晒MV劇照力撐

影視圈
更新時間：21:45 2026-04-30 HKT
發佈時間：21:45 2026-04-30 HKT

康堤(CONSTANCE)一直以多變的音樂風格面貌示人，日前推出新歌《要還》首次挑戰慢歌，新歌與師兄Gordon Flanders 共同作曲，黃偉文填詞，Eason YH Chan 編曲及監製，將生命的本質濃縮成一場「借用」的溫柔修行。新歌探討人生中所有看似擁有的東西，從物質世界到個人意志，由青春年華到人生閱歷——本質上都是向世界「借」來的。既然是借，終須一還。

康堤學會豁達面對生命

年紀輕輕的康堤亦分享這份歌詞對她來說有點深奧：「我覺得呢首歌未必聽一兩次就能夠完全參透到，我自己都沉澱咗好耐、反覆睇咗好多次歌詞，我先明白呢首歌嘅意思，因為呢首係我第一首比較慢嘅抒情歌，Wyman覺得可以寫得成熟啲，歌詞開首已經講岀主題：我哋擁有嘅一切，其實都只係「借用」。無論係物質、身體、青春，定係眼前嘅風景同經歷，終有一日都要歸還，當我哋明白世事都係「借用」、冇辦法永久保留嘅時候，反而更能學會豁達面對生命。」

康堤明白應該珍惜每一分每一秒

雖然歌曲觸及「生與死」這種沉重題材，但《要還》傳遞的並非消極情緒，正因為一切皆有期限，所以更應珍惜當下的每一分、每一秒。學會珍惜的同時，更要學會放手，才能對所有事情豁然開朗。康堤亦有分享：「我覺得呢首歌令我認為我哋都應該更珍惜每一分每一秒、每一刻同人相處或者我哋經歷緊嘅事，但係學會珍惜嘅同時，亦都因為到最後所有嘢你都係帶唔走，所以都要學識放手。」

陳奕迅以行動肯定愛女音樂路

康堤今次在音樂路上的新嘗試，爸爸陳奕迅亦在社交平台上分享MV劇照，可見他對女兒音樂質素的肯定與支持。康堤在新歌展現出超越年齡的成熟，果然深得父親真傳。

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