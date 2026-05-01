32歲蔡嘉欣仙氣孕照隱藏恐怖細節 雙腳腫過豬蹄做一事急救 曾大方承認十年醫美史

32歲的前TVB藝人、「拜金港姐」蔡嘉欣，自從宣布懷孕後，經常在社交平台分享準媽媽的喜悅。隨著預產期步入倒數階段，她的身體狀況也成為了粉絲關注的焦點。近日，蔡嘉欣分享了多張在海邊拍攝的唯美孕照，相中她身穿白色孕婦裙，背對鏡頭望向大海，畫面充滿意境。然而，眼利的網民卻將焦點放在她的雙腳上，發現其腳踝及小腿有明顯的水腫情況，紛紛留言表達關心。

蔡嘉欣親解腳水腫之謎

蔡嘉欣面對眾多「媽媽級」粉絲的關心，隨即在IG限時動態發文，並附上一張抬腿的照片，向粉絲派定心丸，親自解釋：「昨日story收到好多媽媽嘅關心～大家唔使擔心，我會觀察住自己腳腫情況。」她透露，自己每晚都會使用「抬腿神器」睡覺，因此早上起床時雙腳是完全不腫的，但到下午就會開始水腫。她估計是懷孕後期，BB壓住血液回流的位置所致，並表示身體沒有任何不適。從她的文字間，能感受到她即使面對懷孕帶來身體變化，依然保持樂觀積極的心態。

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蔡嘉欣嫁富貴老公生活無憂

蔡嘉欣與圈外富貴男友Derek於2023年結婚後，一直努力造人，終於在今年情人節成功迎來喜訊。她當時在社交平台公布懷孕消息，並分享了多張幸福滿溢的孕照及超聲波照片，興奮地表示：「2026年我們家要迎來一位小寶貝啦」。蔡嘉欣自2024年離開效力5年的TVB後，現時生活重心也逐漸轉移到迎接新生命上，她表示水腫問題在懷孕中期已經出現，只是最近進入「倒數階段」後變得更猛烈，更幽默地自嘲：「屋企啲鞋得返幾對著」。

蔡嘉欣為變靚臉上多處打過針

蔡嘉欣的KOL事業一直經營得有聲有色，入行前已是知名的旅遊及時尚KOL。即使在TVB期間，她亦未有停下腳步，經常在YouTube頻道分享扮靚心得、開箱名牌手袋，奢華的生活方式令她被冠上「拜金港姐」之名。然而，蔡嘉欣我行我素，從不避諱外界的標籤，她早前更在個人頻道上，大方分享自己過去10年的醫美經驗，坦言為了追求完美輪廓和膚質，臉上多個部位都曾接受過針劑注射，例如肉毒桿菌、透明質酸、少女針及膠原針等，其率直敢言的作風，反而吸引了不少忠實粉絲支持。

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