「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美

現年31歲的2019年落選港姐蔡嘉欣（Kayan），2023年前與圈外富貴男友Derek結婚，生活無憂。蔡嘉欣在去年9月宣布滿約，與TVB結束5年賓主關係，做回老本行任全職KOL。最近兩公婆因為各有各忙，竟然忘記結婚周年紀念日，甚至忙到連影相都冇時間，蔡嘉欣惟有找AI幫手。

蔡嘉欣要搵AI幫手

踏入12月，是蔡嘉欣與老公的結婚兩周年，她在IG直認因為相識已久，現時甚少跟老公做一件事，就是一起合照。她發文寫道：「來到12月～係我們結婚2周年啦～亦都第9年陪伴我老公過佢的生日，愛你如初！不過識咗你太耐，而家都好少影相添！」蔡嘉欣表示要靠虛擬程式幫忙，她續說：「唯有AI幫吓手啦，又整得幾靚喎！我老公點整都係佢個樣！我整有時就有啲失準，點解呢？」不少網民留言向二人送祝福，祝兩人結婚周年快樂。但亦有網民指她每日的樣子都在變，故此用AI整相會出現失準。

蔡嘉欣靠醫美變靚

入行前已是一位KOL的蔡嘉欣，主力拍攝旅行影片，分享扮靚心得等，又經常拍片晒名牌手袋，因而被網民封為「拜金港姐」。近年蔡嘉欣的KOL事業發展不錯，早前更在其YouTube頻道爆自己過去10年的醫美經驗，更坦言面部多處都有打針，當中包括，肉毒、透明質酸、少女針，膠原針、美神針、水光針等，機都做過很多，膠原、水光、HIFU、皮秒、黃金微針等，令皮膚及輪廓線條變得更靚。

