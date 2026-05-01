《重案解密》全12集劇情懶人包 苗僑偉岑麗香睽違多年合體 公仔藏屍案、人肉燒臘慘案等8大真實奇案解析驚心動魄真相

由優酷與寰亞傳媒聯合出品的犯罪懸疑劇《重案解密》（Case X Decoded）將於5月4日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。《重案解密》已於4月16日優酷港劇場首播，全劇共12集，每集長度約45分鐘，今次找來苗僑偉、岑麗香、周家怡、朱晨麗、洪永城、梁靖琪和陶大宇領銜主演。《重案解密》的幕後陣容相當強勁，梁家樹擔任總監製、德修擔任監製、蔡晶盛執導、鄧特希編劇，改編自香港過去8宗真實奇案，《星島頭條》為讀者介紹《重案解密》的劇情大綱、演員名單及角色介紹，與及全12集足本劇情，率先劇透大結局內容！

《重案解密》劇情大綱

《重案解密》演員陣容

《重案解密》必看賣點

《重案解密》第1集-第6集劇情

《重案解密》第7集-第12集劇情

《重案解密》幕後花絮



前軍警「嚴灼穎」岑麗香初入重案組，便成為了資深警長「杜凱斌」苗僑偉的下屬。然而，他們之間早已埋下衝突的種子。三年前，杜凱斌的妹妹「杜凱琳」糖妹慘遭殺害，當時在場的「嚴灼穎」岑麗香因故沒有對兇嫌開槍，讓「杜凱斌」苗僑偉眼睜睜看著兇手逃脫。這份自責與憤怒，讓他對「嚴灼穎」岑麗香充滿了偏見與敵意。在「嚴灼穎」岑麗香調入重案組後，「杜凱斌」苗僑偉最初的針對與摩擦不斷。但在一次次案件的合作中，「杜凱斌」苗僑偉逐漸發現，當年「嚴灼穎」岑麗香放走的嫌犯並非殺害妹妹的真兇。這一關鍵發現，讓他終於理解並原諒了「嚴灼穎」岑麗香當年的決定。「嚴灼穎」岑麗香也對「杜凱斌」苗僑偉追查真兇的執著表示理解與支持，兩人之間的冰牆終於融化。從誤解到默契，「杜凱斌」苗僑偉與「嚴灼穎」岑麗香在並肩作戰中建立了深厚的忘年情誼。「杜凱斌」苗僑偉欣賞「嚴灼穎」岑麗香的心思細密，而「嚴灼穎」岑麗香也敬佩「杜凱斌」苗僑偉的沉穩老練。當殺害「杜凱琳」糖妹的真兇再度現身時，兩人憑藉無間的合作與信任，歷經重重困難，最終成功將兇手繩之以法，不僅為「杜凱琳」糖妹報仇雪恨，也徹底解開了「杜凱斌」苗僑偉多年的心結。

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《重案解密》由苗僑偉和岑麗香領銜主演，更有陶大宇、朱晨麗、洪永城、麥長青、張國強等多位實力派演員加盟，劇集涵蓋七宗由真實案件改編的單元故事，另有一條原創主線案件「杜凱琳遭黑幫兇殺疑案」貫穿全劇。改編7宗香港真實懸案包括「剖腹奪嬰案」、「公仔藏屍案」、「教授殺妻案」、「綁架女嬰案」、「魔警連環行凶案」、「人肉燒臘慘案」和「富豪綁架撕票案」，為了令劇情更具真實感與震撼力，總監製梁家樹和編劇鄧特希邀請了專業刑偵顧問全程參與，對法醫解剖流程、血跡噴濺形態、現場封鎖線設置等細節嚴格把關，力求還原真實辦案過程，帶給觀眾高壓逼感的觀劇體驗。總製片人鄢蓓表示劇集在呈現案件之外，亦聚焦其背後的社會議題：例如剖腹奪嬰案反映家庭繼承壓力與女性心理困境，教授殺妻案則探討夫妻間情緒積壓與溝通失效所導致的悲劇。

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《重案解密》第1集劇情

清晨，孕婦施慧仙被發現遭剖腹死於廢棄超市，腹中胎兒失蹤。重案組警長杜凱斌負責此案，不久後一名流浪漢發現棄嬰，DNA卻證實非施慧仙之子，案情陷入迷霧。經調查，警方鎖定一名偽裝懷孕的鍾太太。她被監控拍到尾隨施慧仙，並再次犯案，試圖殺害另一名孕婦。當其丈夫趕到醫院，才從醫生口中得知妻子根本沒有懷孕，更不知她已是殘忍的連環殺手，專門針對孕婦下手。

《重案解密》第2集劇情

杜凱斌在天台邊緣救下企圖帶嬰兒輕生的程子瑤，過程中，他的妻子卻意外被推倒導致流產。原來，程子瑤因兩次流產而精神崩潰，才偷走別人的孩子。案件落幕後，同事嚴灼穎無意間從餐廳帶回一個被遺棄的布偶公仔。回到警局，公仔散發出惡臭，杜凱斌讓嚴灼穎將其拆開，裡面竟赫然藏著一具骷髏頭，揭開了另一宗駭人聽聞的案件。

《重案解密》第3集劇情

警方透過頭骨復原技術，認出死者為警員嚴灼穎的大學同學曾家敏。調查揭開她與已婚老闆張瑞年的婚外情，其妻周楚君因此勒索並將她虐待致死。為掩蓋罪行，周楚君利用毒品收買癮君子何榮恩拋屍。當屍體被發現後，她又與丈夫聯手，以過量毒品殺害何榮恩並偽裝成自殺。同學的悲慘遭遇讓嚴灼穎大受打擊，更在後續任務中因猶豫而錯失追捕犯人的良機，遭到同事杜凱斌的嚴厲批評。

《重案解密》第4集劇情

警員馮偉濤執行任務時離奇遇害，配槍被奪。同事杜凱斌根據現場一枚限量版鞋印和專業的奪槍手法，將嫌疑人鎖定為警隊內部人員。馮妻無意中發現丈夫擁有同款鞋子，後在餐廳撞見穿著該鞋的兇手。她偷偷拿走一隻鞋作為證據，卻遭兇手滅口，身受重傷。兇手的搭檔戴日安得知後想退出，卻受到生命威脅。窮途末路的兇手決定搶劫銀行，恰好與前往取錢的杜凱斌正面遭遇。激戰中，兇手挾持人質，成功從杜凱斌眼前逃脫。

《重案解密》第5集劇情

銀行搶匪將犯案證據與車輛一同焚燒，並由搭檔戴日安接應，兩人若無其事地返回警隊。杜凱斌警長根據現場遺留的線索及死者馮偉濤的遺物，將嫌疑鎖定在警隊內部。調查發現，戴日安有重大嫌疑，且銀行流水異常。在杜凱斌的審問下，戴日安供出主謀。警方佈下天羅地網，但在抓捕行動中，主謀察覺有詐，開槍殺死戴日安，隨後被杜凱斌當場擊斃。案情終告一段落，馮偉濤的妻子甦醒，立志從警。然而，新的案件又起，一名教授的妻子離奇失蹤。

《重案解密》第6集劇情

警方調查教授妻子劉桂芝的失蹤案，教授本人雖是最大嫌疑人，卻異常冷靜，應對自如。調查深入後，一個破碎的家庭畫像浮現：女兒艾琳的男友爆料，死者生前極度多疑，不僅指控女兒與教授有染，更用藥物害女兒流產。儘管監控顯示死者未曾離開，但屍體卻憑空消失。杜凱斌警長發現教授曾搬運三個木箱，其中兩箱被證實無關，第三箱則謊稱已送人。憑著敏銳的直覺，杜凱斌攔截了一輛從教授家方向駛來的垃圾車，最終在垃圾中轉站找到了裝著屍體的木箱。證據確鑿，教授終於崩潰，坦承因無法忍受妻子長期的藥物控制與猜忌，尤其是在被誣陷與女兒有染後，情緒失控將其勒斃。

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《重案解密》第7集劇情

教授方立仁案告一段落，但新的案件接踵而至。一名獨居老翁死後被發現體內有人體組織，線索指向一家燒臘店。店主情婦蔡曼玲離奇失蹤，其姐胡玉玲（亦是店主妻子）神色可疑。調查揭開了複雜的三角關係與殘酷的報復：蔡曼玲因怨恨而殺死胡玉玲的愛犬，並將其製成燒賣讓她吃下。胡玉玲崩潰後與蔡曼玲發生激烈衝突。與此同時，杜凱斌警長妹妹命案的關鍵證人馬曉東，在準備指認真兇「大佬B」時遭人滅口。杜凱斌雖因避嫌被禁止查案，但仍推斷「大佬B」已偷渡回港，並為阻止馬曉東而殺人。兩宗案件，一宗關乎家庭倫理的崩壞，一宗涉及黑幫的冷血追殺，同時展開。

《重案解密》第8集劇情

燒臘店命案的真相水落石出，情婦蔡曼玲懷孕後逼婚，激怒了老闆娘胡玉玲。在一場激烈的衝突中，胡玉玲殘忍地殺害了蔡曼玲，並將其分屍製成燒臘，甚至餵給不知情的丈夫吃。當丈夫察覺不對勁，企圖報警時，也慘遭妻子滅口。警方識破胡玉玲的謊言，在她潛逃之際將其抓捕歸案。舊案剛結，新案又起。杜凱斌的老同學前來求助，其一歲的私生女小妍被綁架，綁匪索要四百萬贖金。然而，在調查過程中，孩子的母親李素珍的反應卻極為反常，她對贖金的關切遠勝於女兒的安危，其虛假的悲傷和崩潰表現，引起了警方的懷疑。

《重案解密》第9集劇情

私生女綁架案令杜凱斌的老同學心急如焚，但孩子的母親李素珍的反應卻極為反常，更關心贖金而非女兒的安危。在杜凱斌的建議下，父親召開記者會將事件公開，而警方則從李素珍的社交圈和隱藏的手機中，鎖定了其情人安迪。真相大白，這竟是李素珍與情人自導自演的騙局，旨在敲詐丈夫。警方迅速行動，最終找到了被藥物迷暈但幸存的嬰兒。案件偵破後，警員嚴灼穎卻在個人生活中遭遇重擊，發現男友出軌並染上性病，她果斷提出分手。與此同時，一宗新的命案發生，一名男子深夜在辦公室內中槍身亡，杜凱斌再次率隊投入到新的迷案之中。

《重案解密》第10集劇情

公司職員劉雄遭職業殺手槍殺，警方根據線索鎖定兇嫌為女子嚴美美。在其住所，警方搜出大量槍械與偽造護照。審訊中，嚴美美堅稱自己是「特別高度機密行動組」的特工，殺人是奉上級「趙警官」的命令，為洩漏秘密而犧牲的同伴復仇。警方查無此秘密組織，推斷她可能患有妄想症或被人利用。為查明真相，杜凱斌的上司假扮成「趙警官」與嚴美美接觸，成功套取了全部行動細節。真相令人扼腕：家境優渥、身手不凡的嚴美美，竟是被人精心設計，洗腦成了一名殺人工具。案件告破，杜凱斌卻迎來個人生活的晴天霹靂：他好不容易懷孕的妻子在體檢時被發現疑似患癌，夫妻二人陷入了保大人還是保孩子的痛苦抉擇中。

《重案解密》第11集劇情

劉雄被殺案的調查出現轉折，警方發現他已是肺癌末期。杜凱斌警長將調查重點轉向其家人的財務狀況，發現小兒子劉展武因投資虧損，有重大作案動機。與此同時，被捕的「女特工」嚴美美提供了一張關鍵照片，指認劉展武就是誘騙她殺人的「上線」。原來，劉展武因挪用公款被父親發現，為阻止父親修改遺囑，他編造謊言，洗腦並利用嚴美美殺害了自己的父親。案件告破，杜凱斌卻遭受雙重打擊：妻子確診為癌症三期，醫生建議中止懷孕接受治療，但妻子堅決不肯。更糟的是，殺害他妹妹的冷血兇手周永權已將魔爪伸向他患有阿茲海默症的父親，多次前往養老院將其帶出，意圖不軌。杜凱斌在公義與親情之間，陷入了前所未有的危機。

《重案解密》第12集劇情

富豪賀仲昆被綁架，家人支付三億贖金後，他仍慘遭撕票。杜凱斌警長發現，兇手正是殺害他妹妹的宿敵周永權。警方佈下的抓捕網，因一場意外的騷動而被周永權識破，讓他再次逃脫。危機步步緊逼，周永權竟在養老院與杜凱斌父子對峙，並在逃脫後，闖入杜家挾持了他懷孕的妻子。原來，周永權利用杜凱斌患有阿茲海默症的父親開設證券戶口洗黑錢，並透過殺害富豪操縱股市牟取暴利。在生死一線間，杜凱斌臨危不亂，透過一通電話向同事嚴灼穎發出隱晦的求救信號。嚴灼穎心領神會，及時帶隊趕到，由神槍手一槍擊斃了窮兇極惡的周永權。塵埃落定，杜凱斌與家人終於迎來了來之不易的平靜。

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