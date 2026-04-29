「嵐」隊長大野智被爆密會夏目鈴 10年前被事務所拆散被逼簽切結書

日本國民天團「嵐」（Arashi）隊長大野智退隱多年後，年初為了「嵐」的最後巡迴演唱會而重出江湖，並再度成為傳媒焦點。最近他更被拍到與10年前慘被事務所拆散的舊愛夏目鈴深夜密會。

大野智被爆與舊愛重逢

據知昨日（28日）《週刊文春》預告今日（29日）會大爆「嵐」成員的「禁忌之戀」，有網民指《文春》沒有用上「不倫」等字眼，估計被爆料者應該不會是櫻井翔、相葉雅紀和二宮和也等已婚成員，於是未婚的大野智和松本潤就成為「熱門人選」，其中松本潤更因為曾與AV女優葵司爆緋聞，而遭猜疑他又搞上甚麼「禁忌之戀」。結果今日謎底揭曉，原來所謂「禁忌之戀」就是指大野智與當年被禁止交往的對象夏目鈴！

夏目曾與大野斷絕來往

話說在2015年9月，大野被拍到與比他小10歲的女演員夏目鈴雙雙去享受岩盤浴，之後就一起乘車回大野智住所，形同半同居狀態。報道一出，粉絲們為之震怒。大野所屬的Johnny's事務所（現已改名為STARTO）施壓，他被逼在演唱會向歌迷道歉並公開切割女友；而夏目亦被逼簽下「切結書」，與大野斷絕來往，之後更退出娛樂圈。

據《文春》報道，大野為籌備巡演於今年2月從沖繩返回東京，期間意外與夏目重逢，之後他就頻頻光顧夏目經營之料理店。大野更於3月15日完成了「嵐」巡演的札幌站演出後，翌日趕回東京並包場為夏目慶生，慶生過後又帶她回其住所，夏目逗留了2小時後才獨自離去。及後她面對記者採訪時，澄清二人非戀愛關係，聲稱只是朋友聚會。大野所屬事務所STARTO娛樂則未有就二人關係作回應。

夏目獨自撫養孩子

其實二人分手後，夏目曾結婚生子，但目前已離婚，並獨自撫養孩子。至於大野之後亦曾與單親媽媽女友A子交往，更一度想在「嵐」停止活動後與她結婚，但二人已於2019年分手。然後在2021年，他又被拍到拖着新女友遊京都，但未知如今是否已分手。只知目前大野與夏目是「男未婚、女單親」，而且大野在完成巡演後就會正式引退，網民們都十分支持他們再續前緣；更有粉絲指責《文春》不應打擾大野智的私生活，又有人指他們用上「禁忌之戀」這字眼來吸引讀者的手法卑劣、形同詐騙。