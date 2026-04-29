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周柏豪《國潮．藝見新生深圳站》雨中獻唱勁浪漫 吳若希張馳豪輪流上陣展示港樂魅力

影視圈
更新時間：22:45 2026-04-29 HKT
發佈時間：22:45 2026-04-29 HKT

大型藝術活動《國潮．藝見新生》日前一連三天在深圳歡樂劇場（第十五屆全運會閉幕式舉行地）圓滿完成，周柏豪、吳若希、張馳豪（Aska）、柯雨霏（Ophelia）、胡子貝（Matt）等歌手擔任表演嘉賓，一起展示港樂魅力，而由「中國音樂劇教父」李盾製作，中國原創音樂劇里程碑劇目《蝶》在活動最後一天壓軸出場。

周柏豪冒雨演出反應熱烈

首日由周柏豪打頭陣演唱《宏願》、《夠鐘》及《我的宣言》，雖然碰上天氣不彰下大雨，不過柏豪撐着傘站在海上舞台深情獻唱，背靠遼闊的前海海景，畫面非常浪漫。接着三位新生代歌手輪流上台，先有《聲秀》季軍胡子貝靚聲唱出《情完節》、《懷疑人生》、《普通朋友》、《Perfect》及《早開的晚霞》；再到《聲秀》亞軍柯雨霏投入演繹《直覺型美學》、《沙門》、《逆光》及《月光愛人》，壓軸有張馳豪傾力演繹《一個人的生日歌》、《燈亮時離場》、《山系戀人》及《宇宙逃生口》，現場反應熱烈，即使下着大雨也沒有影響觀眾熱情，身穿雨衣支持自己的偶像。演出間更穿插香港設計師品牌時裝騷，將海上舞台化身大型貓步天橋，展現跨界藝術魅力。

吳若希劇集歌勾起回憶殺 

第二日天氣放晴，劇集歌女王吳若希登場為活動揭開序幕，演唱《越難越愛》、《愛情無價》以及新歌《超前告別》，歌聲一響現場馬上變成港劇回憶殺。然後再到《Funky Town六度空間》音樂╳髮型美學表演，陳慧敏、杜小喬、譚永浩、唐浩嘉、卡式帶樂團，再加上來自北京的楊璐，聯同大灣區頂尖髮型師以及專業舞者打造跨越藝術形式的演出。
 

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