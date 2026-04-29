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姜濤真情剖白虛報學歷 曾謊稱F.3其實只讀到中一：覺得好丟架 自揭在學時打架留班無書讀 迷惘崩潰做兼職

影視圈
更新時間：21:53 2026-04-29 HKT
發佈時間：21:53 2026-04-29 HKT

「姜家人慈善生日會2026」今晚於啟德體藝館舉行，6500「姜糖」入場。姜濤在活動尾聲獨留台上，進行長達十分鐘的真情自白，剖釋出道前不懂事的一面。他承認自己讀書時期的性格、身形與惡習都不討人喜歡，但希望讓大家看見最真實的他。

社工助姜濤報讀職業學校 

他坦承自己曾經打架、留班、無書讀，人生陷入迷惘崩潰，要靠做兼職維生，幸得社工幫助找工作，後來漸漸生性。社工更替他報讀職業學校，令他重拾讀書念頭。他不願放棄，即使覺得數學很難也努力過，最終仍是不合格。

姜濤認講大話因覺得丟架

他說：「我人生第一次最迷惘嘅狀態，就係我離開中學，學校話冇書讀，讀書太差。你哋知唔知我有留班？不過好多人唔知嘅...我其實留咗兩年班，嗰陣時我唔好意思同大家講，我喺以前訪問講過讀到F.3，其實係假嘅！我留咗兩年班，其實我讀到中一㗎啫。我人生最迷惘狀態無書讀，讀書太差，覺得好丟架！你諗F.1嘅嘢幾難，但我讀極讀唔到。」他坦言最終還是夢想做歌手，曾參加內地比賽，最終參加《全民造星》，但好快紅個人漂，試過打玻璃、鬧人，好彩身邊人拉他返來，捱過了，希望新一歲無論做人做事有越來越好表現，鼓勵大家遇難也勿放棄，「姜糖」大叫一齊加油，最後姜濤唱偶像羅志祥的歌《愛不單行》。

全場大玩人浪

當晚人場的「姜糖」都有立體生日卡和生日應援手幅，大會在正式開場前安排全場「姜糖」玩遊戲熱身，被大會鏡頭捕捉到的「姜糖」要對鏡頭擺甫士影相，大家玩得投入。開騷前熱身環節不斷，「小姜姜」和「小濤濤」出場同全場大玩人浪，之後全場大合唱姜濤歌曲《好得太過分》。

姜濤登場拋壽桃落台

當生日會正式開場，舞者出場跳舞揭序幕，隨後壽星姜濤登場，他首先拋壽桃落台，吸引一班「姜糖」上前搶，當中有簽名壽桃，姜濤提醒「姜糖」小心不要爭，更特意走落台照顧坐在兩邊台側山頂位置的人，司儀見群情洶湧也提醒大家要小心。

姜濤變裝哈利波特

姜濤同大家玩遊戲，行貓步擺甫士，由學生造型即場變裝哈利波特，他手拿魔杖自爆屋企都有一支笑言早知帶私伙來，然後再變身火影忍者，他拿飛鏢讓大家影相，笑言不能掉出去否則死得。

「姜糖」大合唱生日歌

當玩完台上台下隔空合唱合照遊戲，姜濤又同全場玩「姜ADMIN話」，全場「姜糖」都非常聽話跟姜濤指示做不同動作。「小姜姜」和「小濤濤」推巨型生日蛋糕上台，全場大合唱生日歌祝福姜濤。姜濤切生日蛋糕時司儀問他有甚麼想講？他說要想想，切完蛋糕說又老一歲。司儀關心「小姜姜」和「小濤濤」會累叫二人入去休息，姜濤自爆以前都着過這些衫，之後背向台下「姜糖」影全場大合照。

姜濤質疑自己是否值得撐？

姜濤感觸說今年第8年，見到一眾「姜糖」為他搞展覽，會質疑自己是否值得撐？「姜糖」隨即大叫值得。姜濤自覺做得不好，每次出場見到很多粉絲都驚喜，但內心卻自卑，會想要做什麼令自己更抵撐。他更鼓勵大家脆弱時遇到任何事都勿放棄，坦言自己都想放棄但有大家給正能量，每次生日為他叉電，不愉快時見到大家就叉一次電，令他會努力對得住大家。最後他在唱《追愛狂想》時落台握手，吸引眾多「姜糖」湧上，他笑言大會不知他會落台，叫大家要乖，期間即興跳舞。台上播放啟德主場館幕牆的姜濤生日祝福，姜濤表示想爭取在這裡開騷，全場高呼，又砌出生日祝福燈海「K❤️T 430」為姜濤送上驚喜。

 

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