湯唯報喜證實懷二胎：大大的意外 活動現巨大孕肚目測已佗半年 嫁南韓導演金泰勇12年

46歲的影后湯唯今（29）日透過個人社交平台，親自證實懷上第二胎的喜訊，為演藝圈再添一樁好事。她以「大大的意外，當然很開心」形容這份驚喜，並透露全家人都非常期待新成員的到來。

湯唯IG發文證實喜訊

自從27日出席公開活動後，「湯唯懷二胎」的揣測便在網路上迅速傳開。面對外界的高度關注，湯唯選擇在今日親自回應。她在IG寫道：「是的，大大的意外，當然很開心，家裡要多匹小馬駒了，都很期待。非常感謝大家的關心！」，溫馨的文字中難掩再次成為人母的喜悅。

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湯唯活動現孕肚成焦點

引發這波討論的起點，是湯唯27日現身活動時的裝扮。儘管她身穿黑色寬鬆風衣，試圖修飾身形，但在行走之間，微微隆起的小腹仍舊相當明顯。現場照片流出後，許多眼尖的網友紛紛推測，湯唯的孕期可能已超過6個月，也讓相關話題一度登上熱搜榜。

好友倪妮早洩端倪

事實上，早在今年3月，相關傳聞便已悄悄發酵。當時湯唯與好友倪妮一同出席活動，兩人不時低聲交談，倪妮更被捕捉到疑似看向湯唯腹部的畫面。不僅如此，在活動結束時，倪妮還特別提醒粉絲「不要擠她」，這一連串充滿保護意味的舉動，如今看來，似乎早已透露了好友懷孕的秘密。

湯唯2014年結婚

湯唯於2014年與南韓導演金泰勇結婚，目前育有一女。如今家庭即將迎來第四位成員，大批粉絲也湧入她的社群平台留言，紛紛獻上祝福，稱讚她即使在孕期中，依舊保持著優雅迷人的風采。

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