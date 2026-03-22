46歲湯唯飄孕味傳懷第二胎？倪妮舉動疑洩喜訊 與韓籍導演老公金泰勇曾傳婚變

46歲的湯唯近日因穿著寬鬆、巧妙地用手袋遮肚，再次惹來懷上第二胎的傳聞。近日，湯唯被拍到與韓籍導演老公金泰勇在北京悠閒逛街。她一身休閒打扮，卻不時以側背的手袋遮掩腹部，此舉被網民解讀為可能在掩飾身形變化。由於湯唯已46歲，若傳聞屬實，將是高齡懷孕，讓外界既期待又為她感到一絲擔憂。

倪妮護湯唯疑洩喜訊

無獨有偶，湯唯日前與好友倪妮在一場活動碰頭，兩人湊在耳邊說悄悄話，互動極為親密。過程中，不願被拍到可供判讀唇語的畫面，更添神秘感。最引人遐想的是，倪妮不僅一度低頭望向湯唯的腹部，更在離去前轉頭叮囑粉絲：「你們別擠她！」這番耐人尋味的舉動，讓湯唯有喜的說法更添幾分可信度，話題更一度衝上微博熱搜榜。

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湯唯與金泰勇曾傳婚變

湯唯與金泰勇這段跨國婚姻，近年不時被傳婚變。自2022年起，由於湯唯帶著女兒長時間待在北京，與長居韓國的丈夫分隔兩地，導致婚變傳聞四起。當時有報導指兩人已分居，甚至連湯唯生日時，丈夫都未陪伴在側，引發外界諸多揣測。

然而，面對婚變的流言蜚語，湯唯不僅一次公開否認。她曾在接受訪問時堅定表示，與丈夫好恩愛，否認離婚傳言，並稱婚姻非常幸福。她也澄清，夫妻倆是為了女兒的教育問題，才短暫分隔兩地。為了粉碎謠言，湯唯與金泰勇甚至公開放閃，2024年曾在韓國青龍獎上甜蜜牽手現身，湯唯更曾晒一家三口溫馨照，以行動證明夫妻感情依舊。

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湯唯一家三口家庭照：