草蜢演唱會丨 蔡一傑患病期間感激胡楓關懷如父愛：你當我仔咁看待 送陳慧琳人形攬枕陪瞓 揭當年妒忌張學友

「THREE IN LOVE草蜢演唱會2026」昨晚演出第二場，全場爆滿。前輩胡楓、陳淑芬、好友張衞健、蘇永康、古巨基、關心妍、伍詠薇、余香凝、杜如風和樊亦敏等捧場，與觀眾一同玩人浪和跳舞，非常熱鬧。

蔡一傑深情向修哥道謝

蔡一傑台上獨唱《失樂園》後，表示感謝自己患病期間，得到一位前輩溫暖的關懷：「有一位朋友喺我患病期間，隔四五天左右打電話嚟問我：『點樣呀？你情況如何？身體好嗎？有冇覺得咩唔舒服？』又隔四五日短訊我，天氣轉變又會話：『傑仔，呢個時節乍暖還寒，你要多加注意，着多件衫呀！』我感覺到好溫暖。呢位好朋友長輩、前輩就係胡楓先生，修哥！」傑仔向觀眾席上的修哥說：「前年我爸爸走咗（去世），我好多謝你，你當我仔咁看待、錫我、關心我，成日問候我。我真係唔好意思，我應該要成日打電話俾你，問候你先至啱。我好開心，感受到好似多咗個爸爸。Thank you，多謝你，修哥，I love you！」全場掌聲。

陳慧琳爆細個聽草蜢

而前晚的Encore環節，草蜢獻唱《華麗舞台》後，表演嘉賓陳慧琳（Kelly）驚喜登場，合唱《歲月燃燒》後，Kelly興奮表示有話要講：「『我細個就聽你哋啲歌』，我終於有份講呢句說話啦！（問觀眾）你哋係咪呀？你哋就明白我嘅感覺，每次見到草蜢，我啲青春就返晒嚟！」她坦言求學時期偷聽收音機，一聽草蜢的冧歌就「少女情懷總是詩」，Kelly七情上面，草蜢三子哈哈大笑。Kelly問觀眾：「你哋明唔明我講乜？應該差唔多年紀。真係冧到依家！」更承認當年房間貼了草蜢海報，還扮他們海報裏的甫士。

蔡一傑揭當年妒忌張學友

傑仔就表示初認識Kelly時好嬲：「我唔係嬲佢，我係嬲張學友，因為Kelly初出道幫學友拍咗個音樂特輯，我哋又冇特輯拍，第一樣嬲。第二就係睇到佢哋嘅特輯鬼死咁靚，去咗LA，仲要同個咁靚嘅靚女，總之就好鬼妒忌張學友！」Kelly揼地說：「點解嗰陣時我冇拍你哋MV嘅？」接着蔡一智拿出禮物送給Kelly，首先是一個傑仔人形攬枕，然後蘇志威拿出兩個，分別是他與阿智的小咕𠱸，笑說：「因為我哋兩個結咗婚唔可以俾你攬，只可以俾你枕，或者坐上去。」Kelly愛不釋手，說：「俾我㗎？可唔可以簽埋名？」阿智說：「我都係睇你幫我哋錄演唱會宣傳片嘅時候，先至知道原來你聽咁多我哋嘅歌。」Kelly說：「全香港都聽你哋啲歌，電台不停播架！」合照留念後，草蜢與Kelly跳唱《花花宇宙》，觀眾勁High一齊跳，最後更擺有型甫士，傑仔從後擁抱Kelly，非常sweet。

