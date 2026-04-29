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大濛｜柯煒林戲裡戲外決不賣慘 身患惡疾自覺幸運 入行10年迎來代表作｜專訪

影視圈
更新時間：22:44 2026-04-29 HKT
發佈時間：22:44 2026-04-29 HKT

《大濛》以台灣白色恐怖時期為背景，描述70多年前百姓生活與社會風氣。柯煒林出道十多年，該片是其代表作，台灣票房收逾1億。「大濛」指霧，伸手不見五指，他去年7月公開患肺腺癌第四期，像故事主人翁趙公道一樣不放棄，深信天道酬勤。撰文︰李志宏、攝影︰林賓尼

柯煒林每事問

柯煒林演外省車伕趙公道，主動義載貧困少女阿月（方郁婷飾）北上，領回她哥哥的屍首；他形容︰「當前台灣正經歷『轉型正義』過程，導演（陳玉勳）再次翻出歷史，讓人們回顧，持續讓公眾討論才是關鍵。」柯煒林憑此角色第一次角逐金馬影帝，沒有受過正規戲劇訓練的他說︰「我的確要用好大力氣，各種方法，磨練一套屬於自己的功夫。」趙公道一角得以立體呈現，原來是「問」出來的，「一有不明白，就問導演。」他對角色抽絲剝繭，問到導演也罵他、嫌他，柯煒林認真說︰「幫人，並非單純好心，而是要理解對方真正需要的是甚麼；幫助過後，雙方關係又有怎樣的變化？趙公道顯然不是這樣，他的正義感未必來自高尚情操，更多是出於天真、衝動、慈悲甚至內疚感；正因如此，這角色才帶出一絲希望。」

柯煒林精神奕奕宣傳《大濛》。
柯煒林精神奕奕宣傳《大濛》。
柯煒林把橙放進容器，四出宣傳，隨時食，「要保持健康！」
柯煒林把橙放進容器，四出宣傳，隨時食，「要保持健康！」
柯煒林在《大濛》中演車伕，與「天才演員」方郁婷合作。
柯煒林在《大濛》中演車伕，與「天才演員」方郁婷合作。

柯煒林摧毀時尚青年形象

柯煒林把時尚青年的形象摧毀，趙公道活靈活現︰一排煙屎牙、衣衫襤褸；粗聲粗氣，國語、台語、廣東話切換。最近欣賞過《大濛》的觀眾，見柯煒林現身謝票，網上有人形容︰「他得到最長時間的掌聲」。

柯煒林身患惡疾未有氣餒。
柯煒林身患惡疾未有氣餒。
柯煒林拍攝《大濛》摧毀時尚青年形象。
柯煒林拍攝《大濛》摧毀時尚青年形象。
柯煒林現身香港電影節，觀眾睇完《大濛》後掌聲雷動。
柯煒林現身香港電影節，觀眾睇完《大濛》後掌聲雷動。

柯煒林不欲成焦點

《大濛》故事沉重，卻不賣慘，柯煒林︰「它以小人物小故事，讓觀眾感受那時代的溫暖。」柯煒林亦然，不會刻意誇大不幸，去年7月公開患肺腺癌第四期，開誠布公，是為了避免外界猜疑。及後他在社交平台撰文，提到「唔好同我講加油」，勿以「加油」提醒他患病；並指偶爾街上遇到，一個微笑讓他感受到「同在」就足夠，他不希望以病患身份成為焦點。柯煒林就像趙公道一樣不放棄，拼命生活，出道早期，任Dear Jane《銀河修理員》MV主角，拍劇集《二月廿九》而漸為人知；之後拍戲同周潤發合作《別叫我賭神》，穩步上揚，貴精不貴多，「所以我一直覺得自己幾幸運。」

電影《別叫我「賭神」》中，周潤發、柯煒林父子情令人印象深刻。
電影《別叫我「賭神」》中，周潤發、柯煒林父子情令人印象深刻。
柯煒林同阿冰做《銀河修理員》主角，漸為人知。
柯煒林同阿冰做《銀河修理員》主角，漸為人知。

柯煒林事業分水嶺

《濁水漂流》是柯煒林事業分水嶺，競逐金像獎「最佳男配角」、「最佳新演員」；及金馬獎「最佳男配角」，當時導演陳玉勳是評審，柯煒林輾轉得到拍攝《大濛》的機會。戲名「大濛」指霧，伸手不見五指的狀態，柯煒林回顧︰「我不會用霧去形容過去10年，由出道到今天，這段路是比較辛苦，慶幸搵到意義，搵到自己天地囉！」關於演技，他形容︰「有種模稜兩之感，好像是這樣，又好似不是這樣，這是我賣點或強項？真的不懂形容。」

柯煒林《大濛》戲裡戲外決不賣慘。
柯煒林《大濛》戲裡戲外決不賣慘。
柯煒林憑《大濛》趙公道一角，第一次角逐金馬影帝。
柯煒林憑《大濛》趙公道一角，第一次角逐金馬影帝。
《濁水漂流》演患有失語症的離家青年，是柯煒林事業分水嶺。
《濁水漂流》演患有失語症的離家青年，是柯煒林事業分水嶺。

柯煒林對生命的看法

現階段的柯煒林，比過往珍惜休息時間，「好鍾意瞓喺度唔郁！當自己半退休生活！以前我是工作放在休息之前的。」同時重拾看書習慣，剛剛看完小說《子彈是餘生》，談抉擇，談生命輕於鴻毛、重於泰山。此外，他對佛學產生興趣，正在讀南懷瑾老師著作，「還有傅佩榮老師的書籍，另外王思迅用白話文解釋《金剛經》同《易經》，易於明白，令我獲益良多。」

去年，抗癌中的柯煒林，如願演出舞台劇《笨蕉大劇院》，謝幕時哽咽。
去年，抗癌中的柯煒林，如願演出舞台劇《笨蕉大劇院》，謝幕時哽咽。
柯煒林戲路廣，拍電影《破浪男女》演膠衣縛繩師，同梁湘華翻雨覆雲。
柯煒林戲路廣，拍電影《破浪男女》演膠衣縛繩師，同梁湘華翻雨覆雲。
柯煒林拍電視劇《冰上火花》，跟陳卓賢同聲同氣。
柯煒林拍電視劇《冰上火花》，跟陳卓賢同聲同氣。

柯煒林學識拒絕

柯煒林最近收到一位新導演的劇本，他指以前覺得拒絕別人十分難，「劇本寫得非常好，好想接演，但角色年齡是20歲出頭的大學生。」34歲的他續說︰「我不再是那個年齡層，所以婉拒了，是可惜的，惟這樣的決定對導演、角色同我自己也是負責的選擇。」這解釋了，他患病時選擇照直講，面對公眾，就是別把簡單的事情複雜化。

柯煒林常常笑容滿面。
柯煒林常常笑容滿面。

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