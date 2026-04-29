阿Sa蔡卓妍結婚丨老公林俊賢Elvis被爆曾玩交友app 女網紅捶胸頓足嘆錯失良機 結局出現神逆轉

43歲阿Sa蔡卓妍昨日（28日）在無預警下宣布與健身教練林俊賢Elvis結婚，兩人婚訊令不少人大為驚喜，紛紛留言恭喜阿Sa蔡卓妍。貴為中環星級健身教練的林俊賢Elvis一夜間成為被關注的人物，身邊必定有突如其來的「知心好友」，又或者爆出昔日情史。昨日女網紅在小紅書發文：「痛失當年和阿Sa老公喝酒的機會。」

女網紅聲稱曾與林俊賢Elvis玩dating app

這名女網紅貼了一張與林俊賢Elvis的IG對話截圖並表示在IG看到這個男生結婚，而他的老婆像阿Sa：「結果一看新聞竟然真的是阿Sa，然後我很臉熟，就是我之前去玩dating app的時候加他。」事件惹來不少爭議聲。

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這名女網紅又聲稱與林俊賢Elvis曾約過好幾次出去喝酒：「我當時也是太老實了，我當時已經認識了其他男生，比較認真的我就拒絕了他，捶胸頓足呀。」不過事件已經是2021年發生的事，不少網民留言表示覺得女網紅只是在蹭熱度：「其實就是潛意識想表達自己曾經拒絕了女明星的老公來證明自己的魅力。」、「亦有網民覺得她現在貼出來的時間不太對：「你現在發出來不合適吧」、「其實你發出來沒有人會說這個男的怎樣怎樣，畢竟2021，阿sa也還談著 這個男的也年輕單身dating也正常，大家可能反倒鬆口氣這個男的不是gay不會騙婚。」

這女網紅辯稱：「這個男生很好呀，我只是在惋惜當時怎麼沒去看一眼阿Sa未來老公長甚麼樣而已。」不過依然有網民繼續狙擊：「博取大家的注意力存在感。」、「約出來喝酒就對你有意思啦？」、「我老人家不太懂，沒有見過怎麼加上的聯繫方式？網友？？？」最後這女網紅說：「沒有說這個男的不好！！！！這個男的當時也是單身，很有禮貌，很nice，只是很惋惜沒看到阿Sa未來的老公長甚麼樣！」作為中環星級健身教練林俊賢Elvis背景絕不失禮，指他的課堂時薪高達2,000港元，月入近10萬元，事業有成。昨日《星島頭條》獨家直擊林俊賢現身位於中環的健身室，期間他前往銀行，聽到記者講恭喜，他不知所措帶笑揮手想避開鏡頭，當記者提到終於與蔡卓妍拉埋天窗，他連聲講多謝立即折返銀行，問到新婚即開工是否要努力搵錢養老婆蔡卓妍，他笑言要勤力工作。

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