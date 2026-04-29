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俞可程參與《女神2》事業愛情取捨要睇時間 呼籲朋友參加當中有「筍盤」 爆好友睇中郭珮文

影視圈
更新時間：11:15 2026-04-29 HKT
發佈時間：11:15 2026-04-29 HKT

俞可程昨晚（28日）出席電影《穿PRADA的惡魔2》首映禮，「東張女神」俞可程，笑言未睇過該片第一集，但事前已睇短片做功課才入場睇戲。談到戲中有位嚴厲上司，俞可程表示入行前從事測量師工作，試過做錯事被上司鬧，導致曾經懷疑自己工作能力，所以都有壓力。

俞可程望能夠兩邊兼顧

身兼幕前及協助調解員工作的她，笑言喜歡忙碌工作，起初擔心分配不到時間，希望能夠兩邊兼顧，暫時也找到平衡。當笑指她參與《女神配對計劃2》，如找到白馬王子，事業與愛情如何取捨？她笑言要視乎時間，並謂：「啱啱熱戀時擺多啲時間，7成時間拍拖、3成時間工作，問到感情穩定咗調返轉？她說無錯，相信佢欣賞，都會理解我，依家呢個節目招募中。」談到可有叫男性朋友參與招募，俞可程表示有呼籲朋友參加，當中有「筍盤」，又指有好朋友明知無可能叫咪玩，其中有人表示會考慮。

俞可程爆朋友睇中阮嘉敏

問到身邊男性朋友睇中哪位女神？她笑指有朋友睇中郭珮文，感覺對方幽默又靚女。談到是否睇中郭珮文是「最強Body」，她表示都吸引，是其中一個原因，另一位年長一點的男性朋友喜歡阮嘉敏，因為覺得對方愛做家務好賢淑，自己則屬於搞笑型女生，帶到歡樂給大家，自覺是優勢。她說：「有啲男性朋友想參加，但怕醜唔想出鏡，私下約吃飯。我都收到好多短訊，有同事或以前識嘅朋友。」

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