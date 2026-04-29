盧瀚霆出席澳門Vivienne Westwood珠寶展盡顯超強魅力 獲「西太后」老公Andreas Kronthaler熱情招待 傾足半小時兼親自送離場

英國殿堂級品牌Vivienne Westwood的「她和她的珠寶展」昨日開始登陸澳門，盧瀚霆（Anson Lo）應邀參與其中。活動期間他與已故「西太后」Vivienne Westwood的老公兼品牌現任創意總監Andreas Kronthaler言談甚歡，對方對盧瀚霆是一見如故。除了在活動後主動拉他合照，Andreas更在門口親自迎接他出席私人After Party。席間兩人把酒談天，足足傾了半小時，最後Andreas還親自送他離場，更忍不住送上溫暖Goodbye Kiss，令盧瀚霆帶著驚喜，笑住離開。

盧瀚霆大讚展品精彩

盧瀚霆受訪時表示，看完展覽後覺得非常精彩，因此主動與Andreas分享自己的想法，又大讚展品美麗獨特，令他大開眼界。被問到會否趁機買珠寶自用或送給母親？他指暫時未有機會，雖然自己也有興趣，但大部分展品只供展覽，並非公開發售。

盧瀚霆聞阿Sa婚訊即大叫恭喜

盧瀚霆的兒時偶像兼「麻雀腳」蔡卓妍（阿Sa）昨日無預警宣布與男友林俊賢（Elvis）結婚，他聽到喜訊後即大叫「恭喜晒！」他透露是在前往澳門的車程上看到新聞，上一次與阿Sa見面是在工作場合，但因工作繁忙，暫時未及傳訊息祝賀，要待完成工作後才補上心意。

盧瀚霆感謝內地網民好評

提到早前與MIRROR隊友姜濤、呂爵安及陳卓賢到澳門出席娛樂盛典，獲內地網民好評，盧瀚霆感謝大家的支持與關注。對於有傳姜濤稍後將到內地參與音樂綜藝，他表示未聽過，也不清楚，因為大家的工作是分開，自己只是知自己的工作，問到若有機會到內地表演，AL說：「我係收公司安排同指示，其實所有唔同嘅舞台對我嚟講都係一個表演嘅機會，任何嘅舞台、任何嘅機會，有咁嘅機會，我一定會盡量做好我嘅表演。」至於工作安排，AL指正在籌備新歌，現時正錄音中，至於7月就應該開始忙於拍劇。

盧瀚霆關注阿Mo父親離世

另外，提到李啟言（阿Mo）爸爸李盛林牧師不幸因病離世，AL表示有留意，知道公司也一直有保持跟他們溝通及跟進他們的情況，他指因這是一件很不開心的事情，認為大家應該給予阿Mo空間，自己也不方便談論太多。



