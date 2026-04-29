i-dle曹薇娟格仔裙配珍珠復古造型現身澳門Vivienne Westwood珠寶展 廣東話打招呼冧粉絲 預告6月啟德騷見大家
更新時間：08:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-29 HKT
韓國女團i-dle成員曹薇娟（MIYEON）及盧瀚霆（Anson Lo）昨日以嘉賓身份到澳門出席Vivienne Westwood《她和她的珠寶展》開幕典禮，澳娛綜合度假股份有限公司常務董事何超鳳、已故「西太后」Vivienne Westwood的老公兼品牌現任創意總監Andreas Kronthaler亦有出席，數百「神徒」（AL粉絲暱稱）帶著應援物到場支持，盧瀚霆現身即惹來全場「神徒」大叫，而他亦不停向神徒打招呼及擺心心甫士。
MIYEON格仔裙配珍珠造型最襯歌曲《Queencard》
受訪時，MIYEON先用廣東話講「大家好，我係MIYEON！」向大家打招呼，她指今日的格仔裙配珍珠造型與自己歌曲《Queencard》最襯，提到i-dle現在正進行第四次世界巡迴演唱會，MIYEON表示因為很久沒有同粉絲見面，所以這個演出覺得好開心，6月啟德亦會舉行香港站演唱會，所以現在自己很期待。對於一直受粉絲的寵愛，MIYEON感謝大家一直以來的支持，又謂透過這個演唱會同大家見面都非常開心，六月在香港見！而MIYEON在離開前也用廣東話講「多謝」。
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