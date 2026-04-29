關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐

TVB經典劇集《陀槍師姐》中，飾演關詠荷兒子「家樂仔」的童星丁力，已從可愛的小演員，蛻變成身高5呎9吋的成熟型男。丁力早已淡出香港娛樂圈，並到美國定居，只是丁力未有放棄幕前，更胸懷大志闖荷里活發展。

「家樂仔」丁力擁高學歷

丁力自13歲起便遠赴海外升學，之後升讀紐約的羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）電機工程課程，並取得學士及碩士學位，是不折不扣的「學霸」。丁力對演藝事業的熱情從未減退，大學期間副修戲劇課程，又積極參與校內外的劇場表演，曾在莎士比亞名劇《仲夏夜之夢》中擔綱演出，可見其對表演藝術的熱愛。

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「家樂仔」丁力拍電影擔任製作人

丁力當年在《真情》、《封神榜》、《無頭東宮》等劇集，因可愛樣貌令觀眾留下印象。為進一步實現演員夢，丁力近年將重心從劇場轉向電影，並在波士頓的Emerson College修讀劇本寫作證書課程，為自己的影視之路打下更紮實的基礎。丁力不僅參與多部學生短片的製作，更在幕後擔任製作人等不同崗位，全方位裝備自己。

「家樂仔」丁力參與多部美片

丁力的個人網站及演員履歷顯示，已正式以「Lik Ting」名字在美國發展，並參與多部影視作品，包括《千萬別抬頭》（Don't Look Up）、《Any Day Now》演出，以及執導《Heavy Water》等影片。

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