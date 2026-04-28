粿粿、王子婚內出軌罪成 須向范姜彥豐賠償百萬台幣 擁吻照、曖昧稱呼成鐵證

台灣女星粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的3年婚姻破裂，范姜彥豐早前入禀法院，控告前妻粿粿與男子組合「棒棒堂」前成員王子（邱勝翊）婚內出軌，並索償百萬台幣精神賠償。據台灣傳媒今日（28日）報道，案件於下午4時許在士林地院宣判，范姜彥豐及粿粿、王子都沒有到場，法院判粿粿需給付原告、前夫范姜彥豐100萬元新台幣（約24.8萬港元）。

粿粿和王子偷食願意賠償范姜彥豐

早前粿粿和王子的代表律師當庭承認原告所主張的請求，即是願意全額賠償100萬新台幣（約24.8萬港元）。 不過，他們同時提出一項附帶條件，就是要求法官不要公開判決書內容，理由是為了「節省司法資源」及「保護未成年子女」。然而，范姜彥豐的律師即時反對，認為對方年初仍矢口否認有不當行為，如今卻突然「轉軚」認賠，顯然是擔心判決書中詳細的證據曝光，會引發更大的輿論壓力。

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粿粿與王子擁吻照、曖昧稱呼成鐵證

范姜彥豐一方在庭上透露，已掌握粿粿與王子在美國的親密擁吻照片，以及女方在通訊軟體中以「殿下」稱呼王子的曖昧對話紀錄，力證兩人關係已超出正常社交範圍。范姜彥豐方面認為，婚姻不應受到如此的踐踏，社會大眾亦有知情權，希望司法能還他一個公道。

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法院判決粿粿、王子須賠償

士林地方法院今日（28日）下午作出宣判，裁定粿粿及王子需連帶賠償原告范姜彥豐100萬新台幣，並需支付由2025年12月12日起計的利息，訴訟費用亦由被告方承擔。雖然粿粿及王子今日並未有到庭聽取判決，但事件已在社交平台引起極大迴響。

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范姜彥豐與粿粿、王子三角戀背景

粿粿為前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，與范姜彥豐結婚3年並育有一女。近月兩人已甚少在社交平台互動，范姜彥豐更在生日時獨自慶祝，令婚變傳聞甚囂塵上。王子（邱勝翊）為台灣前男子組合「棒棒堂」成員，近年在台灣及內地發展。他過往曾與女星鄧麗欣交往，為香港觀眾所熟悉。