王子邱勝翊、粿粿鬧婚外情後首度同場 廟宇拜神求轉運過程意外曝光

鄧麗欣前男友「Lollipop」（棒棒堂）出身的36歲邱勝翊（王子）去年被爆介入台灣藝人范姜彥豐的婚姻，與已婚人妻「粿粿」江瑋琳發展感情，二人其後公開道歉，「王子」邱勝翊承認超越朋友界線，之後全面停工。近日網上有圖片流出，見到「王子」邱勝翊自風波後首度再與粿粿同場，引起網民熱議。

王子由胞弟陪到場

「王子」邱勝翊與粿粿自鬧出風波後，二人十分低調，卻因2月22日在廟宇舉行的團拜活動，意外曝光「王子」邱勝翊與粿粿同場的照片。台灣「大溪鳳山寺廣澤宮」的FB專頁日前分享大年初六舉辦開工團拜活動，現場見到有柯大堡、初孟軒、陳大天藝人參加，由宮主賴銘偉主持儀式，而王子更被見到由弟弟「毛弟」邱宇辰陪伴到場。

相關閱讀：鄧麗欣舊愛王子邱勝翊陷桃色風波終蒲頭 滿臉憔悴身型暴瘦 范姜彥豐隔空開火4字狂轟

從網上的照片所見，王子穿上白衫戴眼鏡，站在第二排的顯眼位置。未知王子是否求事業運，見到他表現虔誠跟住所有指示參拜。而粿粿卻縮在人群之間，戴住口罩及鴨舌帽，保持低調。

王子粿粿擲筊結果相反

據台媒《自由時報》報道，王子、粿粿同樣是廣澤宮的信眾，今次借機會向文昌帝君擲筊，二人與毛弟輪流擲筊，王子與毛弟沒有擲到聖筊，相反粿粿擲筊一次，便獲得聖筊，領到加持過的「乖乖」，一行人在廣澤宮約逗留三小時才離開。

相關閱讀：鄧麗欣舊愛王子邱勝翊再發「772字道歉文」 自爆代父還債想分期賠償未達共識 盼流言蜚語適可而止