黃曉明祥藝愛心基金在港舉行成立儀式 各界名人精英齊撐星光熠熠

「亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金」成立儀式在香港隆重舉行。吉祥大健康集團履行公益使命，向「亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金」捐贈100萬元，董事長李鈞而出席儀式並完成捐贈。本次活動星光熠熠，第十四屆全國政協常委、麗新集團主席、香港貿易發展局主席林建岳；金威集團控股有限公司主席、全國政協常委、香港大紫荊勳章獲得者吳良好；中國電影家協會副主席、著名演員黃曉明；吉祥大健康董事長李鈞而；亞洲文化藝術基金會主席徐守振等嘉賓出席活動。香港島婦女聯會主席、全國婦聯港區特邀代表、香港特別行政區中西區區議員金鈴主持，共同為祥藝愛心基金成立揭幕，見證公益愛心項目啟動。

履行公益使命捐款100萬

吉祥大健康集團正式向「亞洲文化藝術基金會•黃曉明祥藝愛心基金」捐贈公益善款，金額為人民幣100萬元整。「亞洲文化藝術基金會・黃曉明祥藝愛心基金」是亞洲文化藝術基金會旗下專注文化藝術傳承、青年人才培育、公益愛心扶肋的專項基金，立足香港輻射亞洲，以藝術為橋梁，以公益為內核，致力於推動文化公益事業深度融合，助力亞洲青年藝術人才成長與文化交流。捐贈儀式現場，李鈞而表示：「此次全力助力黃曉明祥藝愛心基金落地香港，是品牌公益布局的重要舉措。未來將持續發揮平台優勢，深度攜手黃曉明祥藝愛心基金，整合優質資源，拓寬公益邊界，助力基金搭建更廣闊的交流合作平台，為中國乃至亞洲文化公益事業發展貢獻力量，共同推動文化公益事業邁向新高度。」

黃曉明放眼未來

基金發起人黃曉明分享公益初心與基金發展願景，他談到多年來始終堅守公益之路，致力於用自身力量傳遞溫暖、履行社會責任。此次成立祥藝愛心基金，是希望依託香港國際化平臺優勢，聯合亞洲文化藝術基金會、吉祥大健康集團等多方力量，聚焦文化藝術傳承、青年藝術人才扶持、公益助學等核心領域，以藝術滋養心靈，以愛心傳遞溫暖，讓公益精神與文化力量雙向奔赴，惠及更多青年群體與社會大眾。未來，該基金將持續深耕文化公益領域，攜手各方合作夥伴。此外，吳良好、林建岳先後致辭，對黃曉明祥藝愛心基金的成立表示高度認可與美好祝願。而藝人陳曉東、琦琦，著名女高音歌唱家周旋等也蒞臨活動。