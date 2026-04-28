張天穎登陸紐約時代廣場 《PICKY》以匹克球寓人生 強尼、肥仔、VIVA坐鎮MV

獨立唱作人張天穎（Jaime）推出快版單曲《PICKY》，以爆紅的Pickleball（匹克球）為引子，借賽場規則隱喻人際界線與人生底線，新穎破格，態度滿分，盡顯獨特個性。同時，Jaime再迎生涯巔峰里程碑，榮獲Spotify Global「EQUAL」香港代表，登陸紐約時代廣場矚目戶外LED巨大屏幕，代表香港樂壇為女性力量發聲。

張天穎打波啟發音樂靈感

《PICKY》靈感源自Jaime平日運動體驗。閒時跟好友暢玩Pickleball，場上獨特的「Kitchen區」規則啟發了她：「呢個區域並非單純禁區，而是有明確禮節與規範︰必須等對手回球落地、球落地面之後，先可以喺區內擊球。」Jaime借充滿寓意的運動細節，化作歌曲核心創作概念，巧妙映照現代人生處事態度與生活哲學。「每個人都需要專屬底線，同埋安全距離，識得擇善而行，學識保護自我。喺友情、職場合作、曖昧關係，永遠互相尊重。」

張天穎包辦曲、詞、編、監

《PICKY》由Jaime包辦曲、詞、編、監，同時邀請著名外國音樂人Adile參與編曲監製，揉合K-Pop精緻編曲架構、西方街頭型格，爆發電音。當中歌詞「I don’t swing for just anybody！成為金句，演繹新生代處世觀︰瀟灑斷捨離，拒絕無效社交，不為不值得的人自我消耗，清醒又霸氣。

強尼、肥仔做義工

至於《PICKY》MV製作同樣花盡心思，由YouTuber導演好友Boris操刀執導，更號召一眾好友義氣撐場，集結強尼、ERROR肥仔、關楚耀、VIVA成員ADA及VALC、楊天宇、Gi（樊沛珈）等，零酬勞客串。Jaime亦分享拍攝趣事：「平時同肥仔打波長期落敗，今次MV終於可以好好『反擊』，任性贏晒對手，超盡興！」Jaime花上兩個月時間排練新舞步，另多拍攝推出多兩段Dance Video，誠意呼籲樂迷「狂loop」及參與IG #PICKYDanceChallenge，一齊在各大社交平台洗版！

張天穎感難以置信

此外，Jaime殺入國際頂級地標紐約時代廣場，對於這份突如其來的榮譽，她直言一時間難以消化：「細個讀書嗰陣，去New York City會經過嗰塊billboard，成日都會望一望。嗰陣只係覺得佢好宏大、好勁，會影相，會記低，從來冇諗過，原來有一日會同自己有關。」她回憶：「上個禮拜再去探朋友，望住嗰塊billboard，心諗都仲係覺得唔關我事，點知事隔一個禮拜，就收到呢個消息！由一個好鍾意音樂嘅張小朋友，喺睡房入面一路唱一路發夢，到而家原來可以行到咁遠，我仲未完全消化晒！」