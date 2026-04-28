Taylor Swift申請註冊聲音商標 針對AI深偽技術威脅

現今世界人工智能（AI）非常普遍，美國流行樂天后Taylor Swift向美國智能財產主管機關申請，把自己的聲音註冊為商標，影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）也曾採取類似措施。

Taylor Swift要攞返主動權

Taylor被指已向美國專利商標局（USPTO）提出商標申請，法律界人士認為此舉是針對AI深偽技術（Deepfake）威脅的積極回應。Taylor旗下公司TAS Rights Management於今年4月24日向美國專利及商標局提交3份申請，其中兩份涵蓋她說出「Hey, it’s Taylor Swift」及「Hey, it’s Taylor」的錄音；第3份則保護她在破紀錄的《Eras Tour巡迴演唱會》期間，穿着的多色緊身衣配銀色配飾及靴子、手持粉紅色結他的特定造型圖像。知識產權律師Josh Gerben指出，上述申請將賦予Taylor額外法律依據，以對抗未經授權、利用其聲音及形象製作的AI生成內容。他解釋一旦申請獲批，任何AI生成的仿冒聲音均可被視為商標侵權，令Taylor在法律訴訟上處於更有利位置。

Taylor Swift曾經中伏

事實上，Taylor並非首次遭受AI技術侵害。2024年1月，多張以AI製作的她的露骨色情深偽圖片在社交媒體4chan及X（前稱Twitter）上廣泛流傳，其中一則帖文在被刪除前已累積逾4,700萬次瀏覽。事件引發社會強烈譴責，亦促使美國國會加快立法步伐。

眾議員提出《防AI詐騙法例》

美國眾議員Joe Morelle及Maria Salazar其後提出《防AI詐騙法例》（No AI FRAUD Act），旨在將未經當事人同意、散布以AI竄改的色情圖像列為聯邦罪行，讓受害者可在民事法庭追究製作及散佈者的責任。 與版權法或各州「形象權」法規相比，聯邦商標保護的效力適用於全國，且可在聯邦法院提出訴訟，是遏止侵權行為的更強力武器。Taylor亦非首位採取此策略的名人，影帝馬修麥康納希已於2025年12月成功為其著名口頭禪申請商標。

「黑寡婦」防AI深度偽造

目前真正透過司法途徑主張權益的演藝界人士仍不多，最知名案例之一是女星史嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），她於2023年控告AI應用程式Lisa AI，指其未經授權打造與她相似的AI虛擬分身，並用於廣告宣傳。