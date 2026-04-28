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阿Sa蔡卓妍結婚丨星級健身教練老公林俊賢背景曝光 深受圈中人歡迎時薪高達四位數貴絕全行

影視圈
更新時間：13:27 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:27 2026-04-28 HKT

43歲的阿Sa蔡卓妍今日（28日）在無預警下宣布與健身教練林俊賢（Elvis）結婚，兩人在IG先後貼上與婚紗相甜晒婚戒：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以後請多多指教。」霍汶希（Mani）稱阿Sa蔡卓妍當日在最愛她的人、最close的摯愛親朋見證下完成人生人事，其他不方便透露。

雖然阿Sa是圈中有名的小富婆，有指她最少手持五個物業，市值逾億，不過Elvis背景絕不失禮，作為中環星級健身教練Elvis，據指他的課堂時薪高達2,000港元，月入近10萬元，事業有成。而且他熱愛運動，放工後仍會去進修網球，非常上進。

相關閱讀：蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教

 

這位曾操Fit關智斌的靚仔教練Elvis，其IG除有海量大隻靚相外，亦見到他不時於香港美國兩邊走，揸開蓬寶馬跑車生活富裕。雖然阿Sa是圈中有名的小富婆，有指她最少手持五個物業，市值逾億，不過Elvis背景絕不失禮，作為中環星級健身教練Elvis，據指他的課堂時薪高達2,000港元，月入近10萬元，事業有成。而且他熱愛運動，放工後仍會去進修網球，非常上進。兩人因運動結緣，阿Sa亦受男友影響愛上行山，生活變得更健康。《東周刊》曾報導指兩人已展開同居試婚生活，為爭取時間見面，愛得相當癡纏，想不到兩人火速已認定對方並完成人生大事。

阿Sa蔡卓妍去年傳出秘撻星級健身教練林俊賢（Elvis），二人一齊入場睇林家謙演唱會，雖然當時二人未有親密舉動，不過因為外型登對，而被指雙方有戀愛關係。其後阿Sa在愛貓嚦咕生日會上，宣布屋企多兩位新成員：「今年多咗兩個新成員，芝麻妹妹同阿Boo妹妹。」當時容祖兒留言：「踏入年底你屋企真係喜事多籮籮。」Elvis被發現曾入屋抱著阿Sa的貓貓合照，二人似乎關係菲薄。今年1月阿Sa出席活動時一改以往的低調作風，被問到男友Elvis在她生日會合照中「企正C位」時，她霸氣認愛：「咁你都可以刪走緋聞兩隻字嘅，而家開心咪得囉！」h

 

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