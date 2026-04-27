古天樂宣萱首度合唱拍MV 自爆帶出驚喜終於圓夢 林峯客串登場：充滿浪漫感覺

城中最甜蜜CP古天樂及宣萱首度合體，聯乘香港麥當勞推出二人首支合唱作品《無時空之戀》，二人於MV分別化身驍勇善戰的「將軍」與溫婉動人的「玉子」，以動人浪漫故事為主軸，打造一段跨越時空的愛情篇章，更一圓粉絲多年「最期待的畫面」，於MV結局中甜蜜相擁錫錫。二人更於昨晚一同與粉絲齊齊Live住睇《無時空之戀》MV首播，並即場與網民互動傾計，分享拍攝意念及趣事，令眾多網民紛紛留言高呼「OMG好Sweet呀」、「心心眼」！

古天樂宣萱夢中重遇

在《無時空之戀》MV中，二人身處現代世界，卻不時在夢中相遇，並多次夢見象徵訂情信物的「綬帶結」，冥冥之中暗示兩人深厚的情感連繫。機緣巧合下，古天樂於一次偶然中與宣萱重遇，當時宣萱正與由林峯飾演的好友外出相聚，三人意外相遇，令將軍與玉子在現代時空中再次重逢。隨着一次又一次命中注定的相遇，兩人終於走在一起，更甜蜜相擁錫錫，上演粉絲多年「最期待的畫面」。

古天樂宣萱圓合唱夢

「將軍」古天樂 表示：「我同宣萱合作拍劇、拍電影咁多年，從來都未試過一齊合唱，所以今次真係好想帶驚喜畀大家，同時亦係一個好好嘅機會，畀我哋一圓合唱夢。之前拍攝期間，仲畀大家影到我哋喺沙灘十指緊扣嘅畫面，但一直都唔講得我哋有咩計劃，而家終於可以同大家分享，我同宣萱就係分別飾演麥當勞嘅『將軍』同『玉子』！」

宣萱相隔30年再唱主題曲

「玉子」宣萱亦指：「今次我真係好開心可以同古生同阿峯合作拍攝廣告，仲可以同古生推出我哋第一首合唱作品！我上一次正式唱歌，已經差唔多係30年前唱電視劇主題曲，所以呢首《無時空之戀》對我嚟講真係一個好難得、好有紀念價值嘅作品。仲要今次製作超專業，我哋淨係拍MV都拍咗3日3夜，希望大家都中意我哋呢個將軍同玉子嘅演繹。」

林峯客串演出默契十足

而於MV中客串登場的林峯表示：「今次可以喺MV入面客串演出，同古生同宣萱一齊合作，大家都好有默契，所以成個拍攝過程都非常開心。無論係MV故事定歌曲本身，都充滿浪漫感覺，所以希望大家聽《無時空之戀》嘅時候，都可以感受到嗰份跨越時空嘅情感。」