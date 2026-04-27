陳奕迅容祖兒力撐慈善攝影展 胡慧中汪玲罕有現身成焦點 耳鼻喉黃雅信醫生分享心中夢幻世界

一場別開生面的慈善攝影展《WONDERLAND》，其策展人並非全職攝影師，而是執業40年的耳鼻喉科專科醫生黃雅信。他暫時放下手術刀，拿起相機，用鏡頭帶領觀眾走入他心中的夢幻世界。展覽一連三日在香港藝穗會舉行，展出了黃醫生遊歷全球、捕捉到的30多幅寫實又療癒心靈的作品。展覽期間，大批樂壇巨星及名人親身到場支持，場面熱鬧如頒獎禮。現身力撐的嘉賓包括陳奕迅、容祖兒、周柏豪、蔡一傑、孫耀威、陳淑蘭、Tyson Yoshi，以及多位官商名人。此外，久未露面的汪玲、劉緯民，以及胡慧中與何志平夫婦亦罕有現身，成為另一焦點。

靈感源自童年童話與桃花源

談到展覽命名《WONDERLAND》，黃醫生感性表示，靈感源自童年印象深刻的《愛麗絲夢遊仙境》、《綠野仙蹤》，以及陶淵明筆下的「桃花源」：「呢啲故事代表我內心追求嘅一個寧靜、美麗又奇妙嘅世界。每次遇到打動我心靈嘅景物，我就會想起童年嘅夢想。」從2017年起投入攝影，經歷疫情，再到2022年後積極踏足納米比亞、斯洛文尼亞、冰島及格陵蘭等冷僻之地，黃醫生坦言，行醫多年見盡生死，一直渴望將十年來旅途中的感受與大眾分享。今次精選作品逾30幀，部分更榮獲多項國際攝影大獎。黃醫生深信，觸動心靈的影像對病人有療癒作用。他特意在診所掛上在中國拍攝的《愛的呼喚》一對白天鵝在湖中形成心形倒影，「有病人話我知，睇完呢張相之後，心情平靜咗好多。」

黃雅信醫生受17歲兒子啟發

今次《WONDERLAND》慈善義賣所得收益，將全數捐贈予「善德基金會」，支持青少年發展工作。黃醫生透露，促成這次善舉的，原來是他17歲的兒子，7年前兒子參加了基金會的航天科技學習團後，人生觀大大成長，更曾舉辦個人慈善攝影展：「我只不過係畀佢遲咗7年，我都希望幫到更多香港青少年，培養佢哋嘅正能量同社會責任感。」

