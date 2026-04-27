古天樂與宣萱「世紀之吻」冇研究好唔好咀 全靠導演冇嗌cut 拒評CP粉過激行為 旅行選私隱度高酒店以父母安全為先

古天樂到中環出席代言活動分享去旅行想法，他表示會挑選私隱度較高的酒店，以便好好休息。古仔受訪稱近年很少機會安排旅行，會藉外地工作時順道觀光，加上父母年紀也大，會擔心他們的安全，因此遠的地方不敢去、時間長也要考慮，但考慮多了媽咪也有投訴，稱是時候去旅行。問到選私隱度高的酒店，是為了避見影迷？古仔稱人少一點可以方便父母出入，是考慮安全為主：「會偷拍我？偷拍都沒有用，會見到我坐著不動，又整日都不講話。」

古天樂自嘲坐著錄音

古仔近日與宜萱合作，合唱廣告歌《無時空之戀》成熱話，二人在MV的接吻鏡頭更被影迷形容是「世紀之吻」，談到這次合作將宣萱帶入樂壇，他稱宣萱一直都在樂壇，只是比較少出沒，有出過一首歌，問把握機會力捧她？他說不用力捧，因她早已是歌手，又指大家認識好長時間，原來大家未試過合唱。問喜歡鬥嘴的二人錄音順利嗎？古仔指是分開錄音，宣萱先完成錄音，後來他到錄音室時，見到現場有布幕圍住，原來是宣萱加裝保持專注，所以他也沿用，「監製後來才發現我是坐著錄音，可能我去卡拉OK比較多，習慣了坐著唱歌。」

古天樂爆宣萱錄音加布幕

至於二人咀嘴場面被形容「世紀之吻」，引起網民轟動，古仔稱《刑事偵緝檔案IV》以及電影《夜叉》時也錫過，又指MV拍了4日，導演突然提出加戲，二人答應拍攝咀嘴戲，問宣萱好錫嗎？古仔「吓」了一聲，反問何謂好錫？「我不知道，沒研究太多，當時沒留意拍了多久，反正導演沒有嗌cut，可能他見到我們拍也太投入，忘了嗌cut，就繼續拍下去，大概十多秒吧。」「古宣CP」引起網上轟動，不過近日其「CP粉」也因他與其他女星互動而不滿，除了因金像獎上古仔扶郭羨妮而令她遭「CP粉」攻擊，網上更有私生子及太太等傳言，導致有圈外女網民被「起底」及攻擊，問到古仔可有留意？會否覺得粉絲行為過激？他稱：「工作以外的事，一律不回應。」至於可會繼續推新歌？他稱：「出歌？夠喇，專心做電影，接下來有很多電影工作。（拍《九龍城寨之終章？）他們已在拍攝，我未入組，但都準備好拍打戲。」

