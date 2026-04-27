Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周嘉洛被指控「煙不離手」 坦承曾為「型」模仿一位國際巨星 現已戒煙網民力撐尊重私隱

影視圈
更新時間：21:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-27 HKT

30歲的周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，近日熱播的劇集《正義女神》及資訊飲食節目《試真D》，整晚都會見到周嘉洛的影蹤。備受力捧的周嘉洛，人紅是非多，近日有網民在Threads爆料，指其為「煙鏟」，引發熱議。

網民爆料指周嘉洛曾煙不離手

事件源於一名自稱曾在TVB工作的網民在Threads上發文，直指周嘉洛有吸煙習慣。該名網民寫道：「以前做過一日同事，佢（周嘉洛）係煙不離手嗰種，估計一日應該一包」，並表示「食煙唔係咩問題，重點係佢喺座山上面，你諗吓食完支煙會掉去邊？」。該網民同時也稱讚周嘉洛為人有禮、演戲有天份，往往「一take就收貨」，並補充指事件發生在大約四年半前的事。

相關閱讀：周嘉洛一晚三節目變霸屏男神 《試真D》超強胸肌加麒麟臂令觀眾分心 網民：淨係睇佢都飽

周嘉洛獲網民平反為人專業有禮

此番言論一出，立即在網上引起廣泛討論。有網民表示驚訝，也有人認為藝人吸煙並非奇事，網民表示：「講真藝人食煙有幾出奇？見唔少啦」。亦有粉絲表示難以置信，更有人留言稱讚周嘉洛，即使吸煙皮膚依然很好，「食咁多煙但皮膚都仲咁好，真係好難得」。另一位網民為周嘉洛平反，表示從未見過他吸煙，反而對其專業及有禮的態度印象深刻：「未見過佢食煙，淨係見到疫情食飯嗰時佢同三姨一齊清潔消毒餐具，等埋劇組啲長輩演員食飯」，並大讚他是「最有禮貌嘅artist」。

周嘉洛坦誠回應曾為「型」嘗試吸煙

周嘉洛面對突如其來的吸煙指控，他大方承認入行初期確實曾短暫吸煙，但強調自己早已戒掉，更談不上是「煙鏟」。周嘉洛表示吸煙對於藝人來說，是私人生活的風格問題。他解釋有試過食煙，但係已經係一個過去嘅階段。當時出於好奇心，想模仿電影中梁朝偉那種帥氣的形象而嘗試。他明確否認「煙鏟」指控：「絕對唔係煙鏟，如果係煙鏟嘅話就會好有煙癮，但係我冇。」他認為人生就是不斷體驗和成長的過程，慶幸自己已走過那個階段，其誠懇的態度獲得不少網民讚賞。

相關閱讀：正義女神丨周嘉洛演法官甩「金成安」喜感 香港內地網民讚：難得演聰明人 爆紅變大灣區男神

周嘉洛餅印胞妹疑似曝光？

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
7小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
7小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
6小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
6小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
9小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
15小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
13小時前
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現
社會
7小時前
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
飲食
10小時前
水泉澳街市血案│疑兇覺得有人嘲笑自己 情緒失控持刀施襲
突發
4小時前