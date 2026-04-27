周嘉洛被指控「煙不離手」 坦承曾為「型」模仿一位國際巨星 現已戒煙網民力撐尊重私隱

30歲的周嘉洛，憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，近日熱播的劇集《正義女神》及資訊飲食節目《試真D》，整晚都會見到周嘉洛的影蹤。備受力捧的周嘉洛，人紅是非多，近日有網民在Threads爆料，指其為「煙鏟」，引發熱議。

網民爆料指周嘉洛曾煙不離手

事件源於一名自稱曾在TVB工作的網民在Threads上發文，直指周嘉洛有吸煙習慣。該名網民寫道：「以前做過一日同事，佢（周嘉洛）係煙不離手嗰種，估計一日應該一包」，並表示「食煙唔係咩問題，重點係佢喺座山上面，你諗吓食完支煙會掉去邊？」。該網民同時也稱讚周嘉洛為人有禮、演戲有天份，往往「一take就收貨」，並補充指事件發生在大約四年半前的事。

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周嘉洛獲網民平反為人專業有禮

此番言論一出，立即在網上引起廣泛討論。有網民表示驚訝，也有人認為藝人吸煙並非奇事，網民表示：「講真藝人食煙有幾出奇？見唔少啦」。亦有粉絲表示難以置信，更有人留言稱讚周嘉洛，即使吸煙皮膚依然很好，「食咁多煙但皮膚都仲咁好，真係好難得」。另一位網民為周嘉洛平反，表示從未見過他吸煙，反而對其專業及有禮的態度印象深刻：「未見過佢食煙，淨係見到疫情食飯嗰時佢同三姨一齊清潔消毒餐具，等埋劇組啲長輩演員食飯」，並大讚他是「最有禮貌嘅artist」。

周嘉洛坦誠回應曾為「型」嘗試吸煙

周嘉洛面對突如其來的吸煙指控，他大方承認入行初期確實曾短暫吸煙，但強調自己早已戒掉，更談不上是「煙鏟」。周嘉洛表示吸煙對於藝人來說，是私人生活的風格問題。他解釋有試過食煙，但係已經係一個過去嘅階段。當時出於好奇心，想模仿電影中梁朝偉那種帥氣的形象而嘗試。他明確否認「煙鏟」指控：「絕對唔係煙鏟，如果係煙鏟嘅話就會好有煙癮，但係我冇。」他認為人生就是不斷體驗和成長的過程，慶幸自己已走過那個階段，其誠懇的態度獲得不少網民讚賞。

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