寒戰1994丨魏浚笙自嘲天生「狠樣」 被王丹妮踢爆不留手打斷8枝道具棒球棍也嚇親 白只動作戲靠「撞樣」替身代勞

魏浚笙（Jeffrey）、王丹妮與白只今日到戲曲中心為電影《寒戰1994》宣傳。王丹妮在戲中飾演社團「老丸」大佬，Jeffrey與白只則扮演她的左右手，戲中有不少動作場面，拍攝前他們均接受了武術與槍械訓練。王丹妮透露，自己更在家中苦練「小李飛刀」絕招，在片中大派用場。

王丹妮好驚魏浚笙狠樣

王丹妮又指，片中白只造型霸氣十足，Jeffrey造型10分特別，而充當打手的Jeffrey打得狠勁，她笑言：「見到Jeffrey個狠樣，我也很驚。」Jeffrey說：「個狠樣都練了很久，其實我天生就是一個狠樣。」他這句話引來全場大笑。他又指，很鍾意電影《古惑仔》，雖然當年自己未出世，但這次飾演的角色卻令他有古惑仔的感覺。

王丹妮加碼爆料魏浚笙大力打人

至於Jeffrey戲中打得兇狠，問他可有打傷對手？他尷尬地說：「拍動作戲難免有點損傷。」王丹妮爆他在片中使用的8、9枝道具棒球棍，幾乎全數被打爛，加碼爆料，更說：「在試戲時，我偷聽到被Jeffrey打的人說，兄弟可以細力一點嗎！」

白只轉行做文戲替身

此外，白只在戲中的動作場面則由一位與他「撞樣」的替身代勞，就連王丹妮也曾試過認錯人，因她向對方（以為是白只）打招呼，但那位替身完全沒有回應。白只笑言：「這套應該是我最後一套打戲，我也留電話及有問那位替身，如果日後要文戲替身，可以找我拍。」

