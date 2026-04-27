Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寒戰1994丨魏浚笙自嘲天生「狠樣」 被王丹妮踢爆不留手打斷8枝道具棒球棍也嚇親 白只動作戲靠「撞樣」替身代勞

影視圈
更新時間：18:45 2026-04-27 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-27 HKT

魏浚笙（Jeffrey）、王丹妮與白只今日到戲曲中心為電影《寒戰1994》宣傳。王丹妮在戲中飾演社團「老丸」大佬，Jeffrey與白只則扮演她的左右手，戲中有不少動作場面，拍攝前他們均接受了武術與槍械訓練。王丹妮透露，自己更在家中苦練「小李飛刀」絕招，在片中大派用場。

王丹妮好驚魏浚笙狠樣

王丹妮又指，片中白只造型霸氣十足，Jeffrey造型10分特別，而充當打手的Jeffrey打得狠勁，她笑言：「見到Jeffrey個狠樣，我也很驚。」Jeffrey說：「個狠樣都練了很久，其實我天生就是一個狠樣。」他這句話引來全場大笑。他又指，很鍾意電影《古惑仔》，雖然當年自己未出世，但這次飾演的角色卻令他有古惑仔的感覺。

王丹妮加碼爆料魏浚笙大力打人

至於Jeffrey戲中打得兇狠，問他可有打傷對手？他尷尬地說：「拍動作戲難免有點損傷。」王丹妮爆他在片中使用的8、9枝道具棒球棍，幾乎全數被打爛，加碼爆料，更說：「在試戲時，我偷聽到被Jeffrey打的人說，兄弟可以細力一點嗎！」

白只轉行做文戲替身

此外，白只在戲中的動作場面則由一位與他「撞樣」的替身代勞，就連王丹妮也曾試過認錯人，因她向對方（以為是白只）打招呼，但那位替身完全沒有回應。白只笑言：「這套應該是我最後一套打戲，我也留電話及有問那位替身，如果日後要文戲替身，可以找我拍。」
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
4小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
10小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
03:58
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散晴天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
12小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑
影視圈
4小時前
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
7小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
2026-04-26 18:45 HKT
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
樓市動向
9小時前
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
海港屯門新店開張優惠！新店限定$29.8點心孖寶 晚市燒鵝、乳豬$68
飲食
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
6小時前