寒戰1994丨劉俊謙自爆初見吳彥祖想「咀埋去」 二人相約「獨食」飯局謝絕太太參與 吳彥祖對未來女婿只有一個要求

吳彥祖與劉俊謙今日到戲曲中心出席主演之電影《寒戰1994》全球記者會。二人表示正密鑼緊鼓為電影宣傳，昨日於深圳記招上，周潤發、梁家輝及郭富城三大影帝也表現興奮十分玩得，吳彥袓表示，真的估不到他們這個年紀還可以那樣玩得。

吳彥祖離港再聚苦練廣東話

由於吳彥祖年多前完成此電影後便離港，到現在宣傳才能再見到一班好拍檔感到很開心，他又表示，因戲中廣東話對白多又複雜，所以拍攝前花了2、3個月去練習。

劉俊謙讚吳彥祖親和力強

劉俊謙表示，跟吳彥祖有一見如故又有共同話題，因此很快便培養出默契。提到對方於訪問中大讚，首次見面已覺得他靚仔又好演技，劉俊謙笑指，首次見吳彥祖已想「咀埋去」！他説：「吳彥祖令人很舒服，好容易相處，拍攝時更送了一份禮物給我，是一部很靚的耳機，是他有份設計，我返屋企會咀部耳機來表達我對他的思念！」問到如何回禮？他表示，吳彥祖今次留港期間會陪伴對方並約吃飯，又透露太太蔡思韵跟自己一樣迷戀吳彥祖，問到太太是否也想咀吳彥祖？他説：「她是遠距離欣賞。（見面會帶太太嗎？）太太在外地工作，我自己獨食先！」吳彥祖則感到，劉俊謙本身就是一份大禮，更搞笑指，約會只限他們二人，謝絕太太參與，又表示二人會交流設計、電影及生活上的一些事情。

吳彥祖自認「一點虎爸」

吳彥祖表示，現在女兒很享受他不在家的時刻，因為在家中他較為嚴肅，問他在家中是否做醜人角色？他即否認自己是醜人，只是嚴肅，因為女兒成長期，較他自己成長時已經相差很遠，問他是否虎爸？吳彥祖坦言承認：「我是一點點虎爸，在功課讀書上比較嚴肅，所以女兒現在不跟我玩，也不會攬我，只會攬媽媽，真的很傷心，最傷心是在她8至9歲時，她說不叫我做Daddy，只叫Dad，（當時發生了什麼事？）沒有，只是她覺得自己成長，不會再用Daddy、Mammy，改用Dad、Ma，但我很鍾意她叫我Daddy，當時我留了一滴眼淚！」

吳彥祖理想女婿像劉俊謙

他表示，還未想到女兒拍拖會怎樣，就算女兒拍拖也不會心痛，只是驚她認識了一個怎樣的人，問他是否要預先過目？他感到現在做爸爸不可以像以前那般直白表達出來，就像這套戲中的對白，「有些事講得不做得，有些事做得不講得！」他說：「如果女兒有男朋友，有些事講得不做得，會跟她的媽媽講，我可能想殺死這個人！（你有何要求？）只有一個要求，不想她被人欺騙感情。」不過，他直指，女兒還未對男生有興趣，可能過兩三年才擔心，若然女兒找到一個像劉俊謙這樣的人便沒問題，他說：「我也想有一個這樣的兒子。（他很想吻你？）兒子錫爸爸是很正常的！」

劉俊謙吳彥祖難忘警總拯救戲

至於戲中最難忘一幕？劉俊謙表示，最難忘在警察總部吳彥祖拯救他的戲份，因為戲中的角色「蔡元祺」現真身，當中反映到吳彥祖演繹的蔡元祺轉折戲份很深刻，以為他是好人，原來他不是！吳彥祖也大有同感，覺得這場戲十分深刻，因為是蔡元祺對李文彬轉變的態度。

劉俊謙向吳彥祖學習放鬆演戲

劉俊謙表示，這次合作後覺得要向吳彥祖學習放鬆去演戲，感覺就像運動員一樣，越緊張越表現得不好，吳彥祖真的十分放鬆，那種鬆容是很好看的。而吳彥祖透露，因為事前從未與劉俊謙合作過，所以事前特別看他演出的電影《九龍城寨之圍城》及《幻愛》等電影，並大讚他說：「這個人得！他不是演戲，他投入了狀態，你不是看他演戲，而是看他的角色及很有能量，他那麼年青已知道這件事已經很好，也覺得他是一個非常特色的演員。」

