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李嘉欣偕胞姊兩對夫婦結伴朝聖草蜢演唱會 李嘉明「眼鏡大王」老公罕露面 去年繼子結婚榮升奶奶

影視圈
更新時間：19:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-27 HKT

草蜢昨晚（26日）在紅館展開7場《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》首日演出，獲大批圈中人到場支持。李嘉欣與老公許晉亨結伴到場外，原來其胞姊李嘉明夫婦也有同行，一行四人睇演唱會期間表現興奮，李嘉欣更成功與台上的蔡一傑握手。

李嘉欣金髮現身

李嘉欣染上一頭金髮，戴上藍色Miu Miu Cap帽，以貼身牛仔背心配搭黑褲，打扮時尚又不失活力，與身穿粉色休閒外套的丈夫許晉亨手牽手恩愛抵達，面對鏡頭時展露親切笑容。而跟隨李嘉欣夫婦到場還有其胞姊李嘉明及姐夫，一行四人坐到演唱會的第一排位置，期間到快歌環節，李嘉欣一行人更十分投入起身狂歡，又與現場觀眾玩人浪。

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有指李嘉明在妹妹的介紹下，2010年與傳擁高達10億身家的「眼鏡大王」顧毅勇結婚，二人育有一子，而李嘉明與顧毅勇前妻所生的繼子關係不錯。李嘉明婚後作風低調，甚少公開露面。

李嘉明繼子世紀婚禮

顧毅勇與前妻的兒子去年11月在上海寶格麗酒店舉行盛大婚禮，繼母李嘉明以奶奶身份出席，並獲繼子敬茶。當時網上流出婚禮場面盛大，氣派非凡又隆重，接新娘的車隊更是陣容鼎盛，由鋪滿鮮紅玫瑰掛上「J D8888」車牌的的勞斯萊斯領頭，跟隨多輛名貴房車，盡顯雄厚財力。

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