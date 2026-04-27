Tiger無懼落雨寵粉與歌迷逐一擊掌 Aska壓軸騷肌跳落台掀高潮 聲夢聲秀辣舞開騷

「THE PAPARAZZI CANTOPOP PARTY」邀得MIRROR成員Tiger（邱傲然）、Teller（王偉俊）、《聲夢傳奇》、《聲秀》系列的一眾新生代歌手，包括張馳豪（Aska）、穎喬（Ziva）、周智敏（Emily）及柯雨霏（Ophelia）齊齊開騷力撐廣東歌。

邱傲然Tiger歌迷心疼高呼「落雨啊」

大會邀請DJ打碟為活動打開序幕，將經典廣東歌串連，令歌迷如痴如醉，投入廣東歌的世界 ！而 Tiger（邱傲然）打頭陣為這晚活動表演，一口氣唱出《脫兔》、《Live the way I want》、《Alright》，令現場氣氛頓時升溫 。即使現場下着細雨，歌迷亦照樣為偶像呐喊助威：「你哋點啊？呢個舞台夠晒近，我想行近啲落嚟舞台好唔好啊？」 ，雖然歌迷心疼Tiger要「淋雨」高呼：「落雨啊！」 ，不過Tiger都非常寵粉走近Fans，仲逐一同大家擊掌：「多謝你哋落雨都嚟呢個Event，俾啲掌聲自己！」

王偉俊Teller讚維港景不敵「紫海」

其後Teller緊隨其後登場，他為這晚表演重新編曲，仲不時表演拿手beatbox，仲把握機會大冧Fans：「今日啲歌全部都係Special version，因為你哋全部都係special嘅每一位！呢度（維港景）真係好靚，但都唔夠一個『紫海』（Fans燈牌）靚，love you all！」

聲秀女將勁歌熱舞

《聲秀》代表Emily、穎喬及柯雨霏勁歌熱舞出場，Fans歡呼聲不絕。周智敏短裙上陣，不時跳出火辣舞步令全場氣氛升溫，翻唱容祖兒金曲《隆重登場》！而穎喬都非常性感，性感高叉露腰裝束非常養眼，型格戴太陽眼鏡跳舞：「大家so far睇得開唔開心？我今日又係跳《Taxi》，我跳到好熱啊，見到你哋着晒雨褸都嚟支持我哋，真係好多謝你哋，大家要保暖唔好凍親，近排好多人病，你哋一定要保暖！」

柯雨霏Ophelia小背心上陣

而Ophelia則小背心上陣，非常青春可人，她非常心疼Fans淋雨支持自己，所以非常識做走近Fans收花！Aska壓軸出場，大騷手臂肌肉盡顯大隻線條：「嚟到先知道原來四面台，所以冇排過都係執生！多謝大家今日咁嘅天氣都嚟聽我哋唱歌，希望大家玩得開心！你哋飲咗幾多杯啊？希望大家包容呢個有鬚嘅造型，因為我依家拍緊劇《警是個大佬》，唔知今年出定係出年播呢？希望盡快出街俾大家睇！」最後Aska跳了落台同大家握手，仲好識搞氣氛叫全場拍手和唱：「唔使擔遮咩？唔使攞電話！」為這晚的節目畫上完美的句號 。