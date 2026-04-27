Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最美千金」江鈺琪三年抱兩再誕一子 萌爆細仔五官神複製「莎莎太子爺」爸爸

影視圈
更新時間：16:30 2026-04-27 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-27 HKT

「最美千金」江鈺琪（Yuki）與郭浩泉結婚踏入第4年，2023誕下大仔Aden，去年12月江鈺琪宣布二度懷孕，今日（27日）凌晨在社文平台發文，宣布順利誕下第二胎，為「莎莎太子爺」老公郭浩泉再添一子，三年抱兩，可喜可賀。

江鈺琪為細仔改名Ashton

江鈺琪今日在IG上載一家三口的溫馨合照，相中見到丈夫郭浩泉在醫院陪伴，江鈺琪懷中抱著剛出生的細仔Ashton。江鈺琪剛經歷生產，但美貌依然，精神飽滿，散發著溫柔的母愛光輝，完全不像剛生完BB。而江鈺琪老公郭浩泉展露燦爛笑容，流露出再為人父的喜悅。

相關閱讀：「最美千金」江鈺琪兩年抱兩晒唯美孕照 四肢纖幼散發仙氣與兒子互動超有愛

江鈺琪的細仔Ashton，被媽媽俏皮地P上「墨鏡」，未有將囝囝「全面」曝光，但依然可以看出BB仔臉頰飽滿，頭髮濃密，皮膚紅潤。江鈺琪的細仔的五官神情與爸爸郭浩泉如出一轍，簡直是「餅印」父子。Ashton安穩地躺在媽媽懷裏，萌態十足，一出世就盡顯可愛。

江鈺琪名門出身

曾任香港公益金籌募委員會聯席主席的江鈺琪，出身名門，為「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的女兒，家族背景顯赫，與莎莎國際主席郭少明的兒子郭浩泉結婚，可謂門當戶對。當日江鈺琪穿上褂皇出嫁，身上約二十對巨型龍鳳鈪極震撼，二人舉行夢幻的世紀婚禮，豪門界好友何猷亨、林心兒擔任兄弟姊妹團。

相關閱讀：「百億千金」江鈺琪宣布懷第二胎  騷赤裸巨肚顏值身材如少女  3年前嫁莎莎太子爺

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
8小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
23小時前
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 原列糾紛 再到警署誓言追究
01:18
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 報案誓言追究 警列襲擊調查
突發
7小時前
六合彩50周年金多寶｜頭獎$2.28億5.2攪珠 網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
5小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
15:45
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
10小時前
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
樓市動向
7小時前
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
00:41
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
突發
6小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
3小時前