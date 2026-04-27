陳茂賢電影新作《燕食記》 呈現70年代香港臥虎藏龍飲食文化 《破·地獄》許冠文黃子華有望師徒再聚丨專訪

《破·地獄》導演陳茂賢改編自葛亮小說《燕食記》的劇本，早前獲得香港電影發展基金「弘揚中華文化電影製作」1000萬元資助，陳導明言這是起步，將繼續融資拍成電影，故事會集中70年代飲食文化與香港人奮鬥精神，他表示好拍檔黃子華對《燕食記》甚感興趣，「稍後會給他看劇本。」撰文︰李志宏

陳茂賢將執導電影新作《燕食記》。

葛亮教授

陳茂賢《破·地獄》引起葛亮注意

陳茂賢導演透露，葛亮（浸會大學中交系教授）在看過《破·地獄》後，透過朋友聯絡他，望《燕食記》拍成電影。「葛亮老師覺得《破·地獄》既能保留中國傳統，又能給予觀眾新視點。」其實陳導早已讀過《燕食記》，也知道不少香港導演都對該小說「虎視眈眈」。原著小說背景橫跨百年，足以拍成史詩式長劇，故電影版只能取捨。他與葛亮約談三次，最後決定從小說中抽取主線，集中在70年代香港，寫成劇本。

電影版《燕食記》以70年代香港為核心

陳導眼中的70年代，「那是繁華時代，所有東西都在發展。世界各地的廚藝高手來到香港，之後才有『美食天堂』這個美譽。」臥虎藏龍的飲食江湖，既競爭也惺惺相惜，「我不是要懷念過去，而是呈現那年代一些被人遺忘的特質。點心、飲茶、粵菜……有些文化、傳統正在失傳，《燕食記》的電影核心是一個奮鬥故事︰你有本事就能走遍天下，你無本事就寸步難行。」小說中的做菜場面「武俠化」，陳導不會拍成誇張化的《食神》式奇觀，而是以沉實方法呈現廚師對食材、手藝和傳統的執著，「即使一道獅子頭菜式，從選料開始就是學問。」

《破·地獄》師徒許冠文、黃子華有望在《燕食記》再聚。

衛詩雅憑《再見UFO》贏金像獎「最佳女配角」獎。

黃子華以《破•地獄》、《毒舌大狀》、《夜王》壟斷票房榜頭三甲位置。

黃子華深感興趣

雖然項目已獲1000萬資助，陳導稱仍需四出「敲門」找資金，強調希望留在香港拍攝。演員方面，他指若能與《破·地獄》班底許冠文、黃子華、衛詩雅等班再次合作，「當然最好。」透露私下向黃子華提及《燕食記》，「他有打電話來恭喜我，跟我說︰『聽講那本小說十分厲害』，他有興趣的，我稍後會給他看看劇本。」除了集資之外，他希望訪問老一輩的點心、粵菜師傅，了解當年飲食行業的面貌，「不少師傅已散居加拿大、北京等地，做資料搜集要時間。」至於開拍時間，陳導預計明年。

長篇小說《燕食記》以廣州、香港為背景，講述師徒兩代點心師傅的傳承與際遇及近百年社會變遷。

片名沿用《燕食記》？

片名方面會沿用《燕食記》，陳導稱︰「含義方式，葛亮老師有他的解說，我就留待正式公布時再交代。」並補充︰「我年輕時不會特意去吃中菜，隨着年紀漸長，越來越感受到一碗湯、一條魚背後的人情味。坐在一起吃一頓飯之外，還有人與人的交流與暖意。」他形容電影版《燕食記》不只關於食物，不只單純重現昔日繁華，而是透過70年代香港飲食文化，呈現一代人的本事、執著、奮鬥，以及逐漸被遺忘的人情暖意。

秦小珍執導《本草人間》

影發展基金下「弘揚中華文化電影製作資助計劃」的評審工作經已完成，兩個得到資助的電影項目是《燕食記》及《本草人間》（秦小珍執導及編劇）。

關於小說《燕食記》

《燕食記》是作家葛亮創作的長篇小說，「燕食」語出《周禮·天官·膳夫》，指午餐、晚餐。全書由「上闕」和「下闋」組成，雙線敘事，記錄粵菜大師榮貽生，與徒弟陳五舉的傳奇人生。