Andrea & Sam以潮飾詮釋都市結構美 建築師夫妻檔大膽跨界轉型｜名人雜誌

由建築師轉型到首飾設計師，這條路對於Kinks Lab的兩位創辦人Andrea與Sam而言絕不簡單。二人從起初的磕磕絆絆，設計出數斤重、不符合人體工學的實心銀耳飾，蛻變為用首飾表達香港獨有的「懸浮」都市結構之美。二人既是工作夥伴，也是生活中的夫妻，經過多次因工作而起爭執之後，他們逐漸摸索出舒適的相處節奏，攜手跨越一道又一道難關。撰文｜多莉

從建築師轉型做珠寶設計師，二人亦會將建築設計元素放進珠寶首飾設計之中。

由原本安穩的建築師職位，到2021年轉行開設自負盈虧的本土首飾品牌，對於Andrea和Sam而言這不是一個衝動的決定，而是為走出瓶頸位，重新走向初心，「其實我們做了很多年的建築設計，去到一個瓶頸位，覺得每日工作都是重覆又重覆，很難再從中獲得成功感，於是就開始思考會否有一個新的媒介可以表達到一開始讀藝術的初心。」

二人由建築和首飾設計兼顧，最終選擇了專注於首飾設計「重新出發」，並將建築靈感和概念融入作品中，Andrea分享道，「我們希望可以用珠寶去表達出建築上追求的空間和建構，創造出正如建築一樣『以人為本』的首飾。」因此，他們的設計大多有多變的穿戴模式，令用家可以有一個多元的使用體驗，Sam更笑言這絕對符合現時大眾追求的性價比。

Snuggie純銀鑲紫水晶耳夾（左）和Intertwine Ear Climber（右），以型格取勝。

可拆去吊墜的多功能耳環配搭多功能胸針，玩法千變萬化。

初哥考起老師傅

萬事起頭難，一開始二人都是一腔熱血，過程更深刻認知到設計與落實大有分別，由建築的大「濃縮」到珠寶的小更是讓他們花費不少時間去適應。Sam坦言在初期要跟師傅及製作工廠溝通，對他們而言就難度甚高，「我們對這行是完全零認識，只是識得畫嘢，好似公仔佬，所以真正製成一件產品，我們都花了好多成本和師傅不斷試錯。」

好事多磨，他們的第一件產品在不斷嘗試下，耗時近半年才面世。Sam更笑言有時他們的作品會令師傅「自我懷疑」，因與傳統設計迥然不同，他們從未見過類似的設計，所以也會擔心作品能否成功「出世」。

從戴不上的耳飾開始

在眾多產品中，最令他們印象深刻的正是首個融入建築中軌道元素的耳飾，而背後的設計故事可謂「有血有汗」，因一開始製造出來的範本是無法佩戴的，「因為這個耳飾比較大件，一開始我們甚麼也不會，因此做出一個實心的銀，是完全無法佩戴，一戴耳朵就會墜下去！」Andrea亦笑指這是一件「未算好成功的產品」，因此在後續花費大量時間去調整，最後成功將其改為空心設計，減輕重量。

二人最難忘的作品就是這款Glar with Drop耳環，它之前一度是「戴不上的耳飾」，

獲明星加持超驚喜

近年，Kinks Lab的產品漸漸獲得市場認可，有不少藝人都選戴了他們設計的飾物，包括香港人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）、影后談善言，以及COLLAR成員Gao（沈貞巧）拍攝舞台劇《鱷魚之吻》的海報時，亦佩戴了Kinks Lab的首飾。Andrea和Sam對於他們的「孩子」被看見亦十分感恩，而當中與日本團體XG成員Cocona的合作則份外有淵源，Andrea憶述道，「XG的造型師本身是日本人，是我們曾合作過的海外select shop老闆，她在事前沒有提及借用我們的產品給誰，最後是代言廣告刊出後才得知原來是XG，覺得十分驚喜和開心！」

找出舒適的相處節奏

在建立和拓展Kinks Lab的過程中，Andrea和Sam除了在首飾設計上益發成熟，二人的關係亦由情侶邁向夫妻階段。Andrea直言二人在開頭容易因工作及公私不分明而爆發矛盾，「我們兩個本身都有設計背景，因此會有較強的個人觀點，不願意屈服，好容易有拗撬。」

Sam聞老婆之言即戴頭盔，強調現時二人發生爭執的次數少之又少，因二人逐漸摸索到舒適的相處節奏，分工清晰，由Sam主力設計產品，Andrea則負責對外聯絡，以減少磨擦。

Kinks Lab創辦人Andrea與Sam夫妻檔上陣搞生意，起初都常有爭拗，但後來調整彼此分工，的確減少了磨擦。

首飾展現港式美感

Andrea和Sam一直以來都心繫香港，盼透過作品帶出這個城市最獨特的美感，而最新系列「AW26 Hoverland」則以高架行人天橋、空中走廊與高聳建築，分享香港獨特的懸浮都市結構。他們亦許願日後在海外擴張版圖之餘，亦可以在香港有獨屬Kinks Lab的小店。

二人用一次次試錯、一件件作品，把「難」變成了「值得」。從本地市場到海外造型師的主動青睞，從無人問津到藝人加持，Kinks Lab的每一步都見證着這對夫妻的成長，以及對藝術的熱愛。若他們的首飾是懸浮於都市半空的風景，那Andrea與Sam便是那片風景最堅實的地基。

AW26 Hoverland系列中的Soria Ring（上）和Sori Ring（下），以香港天際線為靈感。