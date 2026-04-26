TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術

有「六合彩之子」之稱的蔡國威，早前因參加《中年好聲音4》而人氣再度急升，雖然已被淘汰，但網民對他的關注明顯比之前高。早前他突然透露身體響起警號，需入院檢查，令不少網民及圈中好友憂心。他今日（26日）終於在IG交代近況，表示早前出現血尿而求醫的過程。

蔡國威屙血尿入院檢查

蔡國威在帖文中透露，事件發生在本月15日。他如常在早上運動跑步，期間雖感到少許疼痛，但仍堅持完成。然而，當他沖涼時，卻驚見出現血尿，他形容當時情況：「係好恐怖，全部都係血紅色。」於是他立即前往醫院求醫。

其實早於4月18日，他已經發文透露身體不適。當時他僅表示：「身體健康真係好緊要……呢兩星期身體確實出咗少少狀況」，並上載了一張到專科中心的求診文件，表示需要做更深入的檢查。而近日經過急症室的初步診斷後，蔡國威今日在IG透露，他被轉介至泌尿科專科，並接受了一系列詳細檢查，包括再次驗血、驗尿、電腦掃描（CT Scan）以及膀胱鏡檢查。

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報告結果已排除最壞可能

經過一輪詳細檢查，報告終於出爐。蔡國威在帖文中感謝神及大家的祝福，向大家報平安：「首先可以撇除咗好多最唔好嘅嘢，相信亦搵到原因。」雖然他未有詳細說明具體病因，但總算讓關心他的朋友們鬆一口氣。

目前，他暫時需要透過藥物治療並持續觀察，但他也提到之後需要盡快處理，並指：「或需要做手術。」文末，蔡國威再次感謝大家的關心以及醫護人員的悉心照顧，並承諾會盡快康復。

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蔡國威因《中年好聲音4》人氣急升

現年52歲的蔡國威，1995年於亞洲電視（ATV）出道，因長期主持《六合彩》攪珠節目而深入民心，被稱為「六合彩之子」。他在2016年轉投無綫電視（TVB），默默耕耘。近期，他因參加《中年好聲音4》，蒙面化身「唐伯虎」參賽，其出色的唱功令觀眾眼前一亮，人氣再度急升。雖然最終被淘汰，但網民紛紛在他的社交平台留言打氣，鼓勵他不要放棄歌手夢，可見其歌喉已備受肯定。事業有望更上一層樓之際，卻傳出健康問題，網民都祝願蔡國威早日康復。

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