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52歲蔡國威憑《中年好聲音4》扮「唐伯虎」翻紅 驚傳有健康危機急睇專科：出咗少少狀況

影視圈
更新時間：22:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：22:00 2026-04-18 HKT

有「六合彩之子」之稱的蔡國威，今日（18日）突然在IG透露自己身體出現狀況，令不少網民及圈中好友相當憂心。他發文表示：「身體健康真係好緊要……我自己睇自己都好似一切正常，但係呢兩星期身體確實出咗少少狀況，所以唯有睇醫生。」他更上載了一張到醫院專科中心求診的掛號文件，證實已看過專科醫生，並表示：「下一步要再做一啲深入嘅檢查，搵出原因。」文末，他不忘祝福大家身體健康，帖文引來不少網民留言表示關心，陳煒亦留言：「最緊要平平安安，健健康康。」

蔡國威參加《中年好聲音4》人氣急升

現年52歲的蔡國威，近期因參加《中年好聲音4》而人氣再度急升。他在節目中蒙面化身「唐伯虎」參賽，其出色的唱功令許多觀眾感到驚訝。雖然蔡國威最終被淘汰，但網民紛紛在他的社交平台留言打氣，鼓勵他不要放棄歌手夢，可見其歌喉已備受肯定。

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蔡國威亞視出身轉投TVB

蔡國威1995年於亞洲電視（ATV）出道，因主持《六合彩》攪珠節目而為人熟知，被稱為「六合彩之子」。在亞視工作多年後，他於2016年轉投無綫電視（TVB），繼續在演藝圈發展，參演過多部劇集，並在資訊節目中擔任主持，默默耕耘。這次因《中年好聲音4》再次受到關注，事業有望更上一層樓。

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