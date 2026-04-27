Robert Wun難忘為Adele打造夢幻戰衣 憑獨特時尚美學虜獲天后歡心｜名人雜誌

首位躋身巴黎高訂時裝周的香港設計師Robert Wun，在2014年建立同名個人品牌後以充滿張力的獨特美學席捲時尚圈。在他的藝術航道上，並列着兩位巨匠的「燈塔」，分別是英國時裝界「壞孩子」Alexander McQueen以及日本動畫大師宮崎駿；在問到從業生涯中最難忘的「夢幻時刻」時，Robert直言莫過於親眼見證童年偶像Adele，在萬人演唱會上穿着自己的設計，就如夢想成真。 撰文｜多莉

Robert Wun瑰麗而魔幻的設計風格，令不少紅星都樂於跟他合作，讓他打造華麗戰衣。

Robert為香港芭蕾舞團新作《華麗搖滾》打造舞衣。

Robert坦言他的設計和藝術道路深受Alexander McQueen和宮崎駿的影響，他點出Alexander McQueen最令人欽佩之處，在於其追求，以及為行業賦予了珍貴價值，「時裝不單止是賣衫，更是要為每件作品或時裝騷都帶到一個意義。」在Alexander McQueen的影響下，Robert對設計亦有獨到的理解。早前他「跨界」為威士忌品牌設計兩款高定瓶身，問他瓶身設計與服裝設計有甚麼區別時，他坦言只是一種藝術延伸的展現，「服裝設計不但是整靚衫，更是承載我的理念、世界的美感以及氛圍，而是次合作只是將這些姿態擴散去另一個媒介。」

Robert兒時陪媽咪整頭髮，在店內看到雜誌上Alexander McQueen的作品，從此迷上fashion。

Robert為Johnnie Walker設計Blue Label馬年限量版酒瓶，美得醉人。

為頂流們打造戰衣

除此之外，宮崎駿對想像力的追求，以及將內容和人性價值合二為一更是令Robert十分仰慕，他分享道觀眾在欣賞宮崎駿的作品時，知道故事的內容和角色都是虛構的情況下，仍可以從中被啟發到世界觀以及人生觀，當中的張力令他十分佩服。問到若有機會與宮崎駿合作時，他希望以甚麼方式？Robert笑言唔敢諗，「呢啲無得諗，都要人哋有呢個諗法先得！」

受到偶像宮崎駿影響，Robert亦將人性和世界觀放進作品之中。

在行業中打滾多年，Robert曾為美國歌影視天后Ariana Grande、韓國天團BLACKPINK成員Jennie，形象百變的天后Lady Gaga，及為人氣男團MIRROR成員姜濤的個唱打造戰衣，他坦言享受每次與不同的藝人或音樂人合作。

「每次合作都可以跳入不同藝人的世界中，讓我有機會可以呈現出一個本是以我為主的造型，變成一個新的版本給大家看到。」

永遠熱誠 拒被局限

Robert直指與Adele的合作，永遠都被他視為職業生涯的重要里程碑之一。他對Adele的欣賞和喜愛自讀書時期已經萌生，是對方的「迷弟」，他坦言在畢業不久後獲得世界的肯定，再在Adele的《Weekends with Adele》拉斯維加斯駐唱中合作，更令Robert感到圓夢且「full cycle」，「在畢業10年後，終於可以和自己非常仰慕的音樂人合作，是夢想成真的感覺。」

Robert認為不被局限的心態在設計行業尤其重要，「不應只和自己圈子的人或自己地區和國家的人做對比，你要和世界比，這是無可避免的。」他解釋道，現時社交媒體將世界連結，設計師要接收不同的資訊，不應只考慮時裝和設計，要發掘出自己在其他事物上的喜愛和日常生活的點滴，將當中的熱誠呈現出來，才是作品的獨特之處。

以人工智能作主題

近年時尚界有不少新銳湧現，Robert直言從不害怕「長江後浪推前浪」，他認為是定律，「世界最美麗的地方就是後輩比前輩更有睇法，做更好的事令世界更美好。」他更坦言對這個現象絕對是支持，並會盡力去提攜後輩，勉勵大家一齊努力。

藍色高訂傘形晚裝上繡上超過27萬顆釘珠，配以施華洛世奇水晶，炫麗華貴。

「工作狂」Robert在一月尾完成其2026年的春夏高訂時裝騷「VALOUR」，他未有打算安排一個長假，笑言工作量減少已經當是一個休息。問到下一個時裝騷的主題時，Robert劇透道將會探討人工智能以及時裝之間的連接和現象。