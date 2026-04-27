曹眾15歲女兒激罕曝光外表清秀 曾被封「TVB御用富婆」已轉行從商 憶港漂辛酸：好委屈

56歲的曹眾曾有「TVB御用富婆」稱號，她淡出幕前多年、專注從商，日前罕有公開露面，出席由新城廣播主辦的第一屆《全方位新領袖論壇暨嘉許禮》，並榮膺「全方位新領袖」大獎，以表揚她在社會上的貢獻。活動上，曹眾15歲的愛女陳瑛華更驚喜現身，為媽媽送上鮮花，母女溫馨同框，場面感人。

曹眾15歲女兒現身支持

活動中最溫馨的一幕，莫過於曹眾15歲的女兒陳瑛華現身支持。從照片可見，女兒已經亭亭玉立，她將一頭烏黑長髮束起，打扮簡約但難掩其清秀氣質，面對鏡頭笑容靦腆。

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曹眾由「御用富婆」變商界女強人

曹眾入行後深得邵逸夫（六叔）與方逸華（六嬸）的疼愛，不僅常伴六叔左右，更曾被拍到與他十指緊扣看電影，足見其受寵程度。從90年代起，她參演了《箭俠恩仇》、《O記實錄II》等多部TVB劇集，給觀眾留下深刻印象。2011年，她與北京商人陳京低調結婚並誕下女兒，其後全面息影，轉戰商界。如今，曹眾已是上市公司的首席戰略官，並攻讀電影博士學位，身份地位今非昔比。

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曹眾分享「港漂」辛酸

作為早期的「港漂」，曹眾分享了她的奮鬥故事。她10歲便成為文藝兵，九年的軍旅生涯塑造了她遇事冷靜的性格。1994年加入TVB後，她經歷了極大的挑戰。她憶述，初來港時因廣東話不流利而受盡白眼，曾為此委屈落淚，「初期係在意嘅，唔開心，我都會喊，亦都覺得好委屈。」而早年她亦曾分享，當時的工作節奏也讓她備受衝擊：「記得當時拍完廠已是凌晨3點，回家梳洗後已4點，但我還要學廣東話，聽一下錄音，5點就要坐車去清水灣開工。」儘管幾乎沒有休息時間，但成為香港演藝圈一份子的興奮與熱情，支撐她度過了那段艱苦歲月。

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曹眾視香港為家

憑藉堅持與努力，曹眾早已完全融入香港，並直言這裡已是她真正的家。她在獲獎時坦言，這個獎項不單是對她個人的肯定，更是對所有為香港付出的新來者的認同，並承諾樂意擔當「陪跑型領袖」，繼續與大家並肩打拼。