許廷鏗恭喜吳業坤做獨立歌手 「計錯數」係必經之路 下星期生日盼鄭欣宜為自己慶祝

許廷鏗今日（26日）出席馬場活動，早前生蛇的他笑謂一見到鄧麗欣就想起她和單立文拍攝的預防生蛇的廣告，早前在診所也見到廣告海報，戲言如日後不幸復發就知要搵鄧麗欣，而他已康復的七七八八，講到他先後弄傷手腳又生蛇，許廷鏗表示沒有犯太歲，覺得現在的情況是萬幸的版本，如犯太歲可能更嚴重，「我傷了左手，右手無事，對日常生活影響不算大，亦可繼續工作，我都有剪頭髮和電髮去除厄運，覺得今年一定好運，一陣就去投注試手氣，大難不死，必有後福。」

許廷鏗讚坤哥有想法

講到好友吳業坤宣布離巢做獨立歌手，許廷鏗表示恭喜他，指他是有想法又努力的人，早前有看他在《唱錢》中的演出，覺得他唱得很好，談到吳業坤因此被封「慈雲山劉浩龍」，許廷鏗表示不知道，只知他迷戀周秀娜，又呼籲他在自組公司時請到問題可找他，提到吳業坤呻計錯數，自己做歌時才發現製作一首歌的價錢貴了三成，許廷鏗笑指是必經之路，「一開始獨立係威係勢，最初付出的確幾甘，但會有回報，這個市道可自組公司已經很叻，最重要多開騷見粉絲。（開騷可賺錢？）又不是必然，都有可能蝕，好像黃子華開騷只需簡單一個台，觀眾人數就會多啲，如果舞台大啲，人數就會少啲，建議他開騷搵個場地大但舞台細的地方。（有無機會合作？）一定有，他搵我就得，我話哂早佢一屆，係前輩。」

許廷鏗指欣宜好識chok樣

談到另一好友鄭欣宜，他表示上一次來馬場工作正是與欣宜一起，指自己下星期生日，希望對方會為他慶生，又說知道她在內地拍節目很忙，但幾忙都要食飯，有指欣宜瘦到臉尖尖，許廷鏗即指她很識chok樣，自己都跟她學識chok樣影相，有時會被自己的相騙到，自以為瘦了就越食越肥，不過他最近都要開始減肥，因有意今年開演唱會，現在正準備新碟，其中一首歌更是自己作曲填詞，希望大家會喜歡。