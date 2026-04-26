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57歲彭羚罕露面晒流利英語展優雅氣質 網民讚顏值自然：好過去醫美

影視圈
更新時間：18:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-26 HKT

現年57歲的90年代樂壇天后彭羚（Cass），自1998年嫁給「娛圈鬼才」林海峰後，便在事業高峰期毅然退出樂壇，專心相夫教女。向來深居簡出的她，近年因獲委任為「母親的抉擇」慈善大使，在最新的宣傳影片中罕有地露面，其最新狀態立即引起網民熱議。

彭羚優雅老去散發自信光彩

在為「母親的抉擇」拍攝的影片中，彭羚依然留着一頭標誌性的清爽短髮，身形纖瘦，風采不減當年。然而，歲月畢竟在她的臉上留下了痕跡，影片近鏡可見她眼角的魚尾紋和法令紋都相當清晰。不過，網民對此卻一面倒地給予好評，大讚她選擇自然地老去，沒有跟隨潮流去做醫美，五官顯得非常自然耐看。

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彭羚晒流利英語流露優雅氣質

影片中，彭羚以極流利的英語訪問一位年輕義工，全程表現自信從容，散發著一種由內而外的優雅氣質，網民紛紛留言讚嘆，指她即使淡出多年，星味依然，更稱讚林海峰確實好眼光，娶得如此內外兼備的太太。

彭羚受林海峰百般寵愛

回顧當年，彭羚在樂壇的成就非凡，憑藉《讓我跟你走》、《小玩意》等金曲成為香港天后，但她卻在1998年事業如日中天之際，選擇急流勇退，下嫁林海峰，並先後誕下兩名女兒。林海峰是圈中出名的「愛妻號」，去年更曾公開大讚老婆「又叻、又靚、又索，仲越嚟越正」，愛意溢於言表。不過，當被問及會否支持太太復出唱歌時，他則立即「落閘」笑言「太太好忙」，似乎極不願意讓愛妻的私人時間再被工作佔據。

彭羚投身禪柔運動

雖然全面退出娛樂圈，但彭羚的生活依然多姿多彩。注重養生的她，近年醉心於 Gyrotonic（禪柔）運動，更考獲專業導師執照，不時在其社交媒體上，分享於淺水灣市值近億的豪宅中拍攝的教學影片。早前，她更以義工身份，親自教授一群乳癌康復者進行禪柔運動，將健康與善心一同分享出去，活出另一種精彩人生。

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