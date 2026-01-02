90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出

56歲的90年代樂壇天后彭羚（Cass），當年憑着金曲《讓我跟你走》將事業推上高峰，更橫掃各大音樂頒獎禮獎項。1998年與相戀多時的林海峰結婚，婚後誕下兩女林泳及林清，從此退隱專心相夫教女，甚少公開露面。踏入新一年，彭羚獲委任成為「母親的抉擇」慈善大使，拍短片分享「家」的力量，傳遞祝福與希望。而影片中的彭羚，竟然被指撞樣62歲影后葉童！

彭羚拍片送祝福

彭羚在影片中表示：「最近，香港社會經歷咗一段艱難嘅日子，我哋曾經感到心痛、無力，但係喺呢一份沉重之中，我哋互相扶持、守望，成為每一個人嘅家人，家從來不限於血緣，而係在於關愛同付出，面對逆境，家係我哋修復傷痛，重新振作嘅地方。」她亦希望新一年，大家可以抱緊身邊人，一同守護家人。影片中的彭羚，只是化上淡妝，加上面形瘦削，有點顯老跡象，有網友笑指誤以為是62歲的影后葉童，兩人同樣是短髮，只是髮色不同，而面形亦很相近，相似程度有80%。

彭羚做義工教禪柔運動

一向注重養生的彭羚，幾年前開始接觸Gyrotonic（禪柔）運動，並考獲禪柔運動的專業導師執照仍為導師，不時在其IG分享在其位於淺水灣市值近億豪宅拍攝的教學影片，月前她更以義工身份教授乳癌康復者做禪柔運動。

林海峰全力阻止彭羚復出

90年代的「樂壇天后」彭羚，於1998年事業高峰期毅然決定下嫁「娛圈鬼才」林海峰，婚後誕下兩女，接着便退出娛樂圈。林海峰是圈中出名的愛妻號，去年就曾公開大讚老婆「又叻、又靚、又索，仲越嚟越正」，但講到「太太復出唱歌」一事，他便立即落閘指「太太好忙」。

