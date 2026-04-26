68歲廖安麗凍齡現身 同框陳玉蓮前男友賈思樂為林漪娸慶生 銀灰髮look示人精神飽滿

80年代「EYT三小花」之一的68歲廖安麗，已入行近半世紀，近年回流返港生活。近日廖安麗與陳玉蓮前男友賈思樂一同為林漪娸慶祝生日，眾人一同歎日本素食料理，廖安麗精神飽滿的模樣，引起網民關注。

廖安麗近照曝光氣色好

外表超級凍齡的賈思樂昨日（25日）在IG分享的照片，見到廖安麗身穿簡約的黑色上衣，配上一頭型格的銀灰色短髮，以及紅色框眼鏡，笑容滿面，並對著鏡頭做出「派心」手勢，氣色和心情都顯得極好。

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林漪娸慶祝67歲生日

眾人的合照中，包括生日聚會主角林漪娸，枱上放有一個寫有「Happy Birthday Eyvonne」的精緻小蛋糕，為林漪娸慶祝67歲生日。賈思樂以英文為林漪娸送上祝福：「生日快樂！願你夢想成真。永遠快樂！健康！美麗！」

廖安麗早於1982年經好友賈思樂撮合，認識著名攝影師葉青霖，四年後結婚，並以夫妻檔經營婚紗攝影公司。廖安麗婚後育有兩女葉懿德、葉懿恩，淡出幕前後，專心協助丈夫打理生意。

廖安麗曾舉家移民澳洲

廖安麗直到1992年決定舉家移民澳洲，並在2009年出售攝影公司，怎料廖安麗丈夫葉青霖翌年剃度出家，法號「釋常霖」，二人期後決定離婚，結束長達26年的婚姻。廖安麗經歷離婚後，近年選擇返港生活，但每年仍會飛回澳洲探望女兒，享受湊孫之樂。

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